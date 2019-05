Violenza domestica, a Sant’Agostino incontro sulle tutele in ambito civile

“La violenza domestica nell’ambito dei procedimenti civili: criticità, buone prassi e tutele”. Questo il titolo di un incontro che si terrà martedì 28 maggio alle 14.30 alla sala conferenze dell’Università di Bergamo – Dipartimento di scienze umane e sociale al chiostro di Sant’Agostino.

Il programma prevede:

– dalle 14.30 alle 14.45 registrazione dei partecipanti;

– dalle 14.45 alle 15 saluti istituzionali.

“Lo sportello pubblico contro la violenza sulle donne: la presentazione delle attività ed alcuni dati statistici”, con l’avvocato Barbara Carsana, coordinatrice dello sportello;

– “Conflitto e violenza: la somma dei vettori”, con Chiaretta Aldeni – psicologa, psicoterapeuta, formatrice, supervisore in Emdr;

– Le interferenze della violenza domestica nei giudizi civili in tema di affido del minore: criticità e buone pratiche”, con Fabio Roia – magistrato, presidente della sezione autonoma Misure di prevenzione del tribunale di Milano;

– “La violenza economica: tutele in ambito civile”; con Andrea Carli, magistrato della prima sezione civile del tribunale di Bergamo;

– dibattito;

– alle 18 chiusura dei lavori.

L’iniziativa è organizzata dal comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Bergamo in collaborazione con l’Università di Bergamo, dipartimento di giurisprudenza.

A differenza di altri convegni già promossi sul fenomeno della violenza di genere, questo riguarderà in modo più specifico le conseguenze di natura civilistica nei procedimenti in materia di famiglia, poiché questo tipo di violenza non attiene solo all’ambito del processo penale ma, ad esempio, ha enormi risvolti anche in tema di affidamento dei figli minori. Abbiamo deciso di occuparci a 360 gradi di ogni aspetto riguardante le pari opportunità e il tema della violenza di genere, e nello specifico della violenza che si manifesta all’interno delle mura domestiche, non poteva non essere oggetto della nostra attenzione. Il convegno, rivolto agli operatori della giustizia ma aperto a tutta la cittadinanza e gratuito, è finalizzato sia ad offrire spunti di riflessione sulla differenza tra mero conflitto e vera e propria violenza nell’ambito della coppia, sia a fornire gli strumenti giuridici a tutela della vittima di violenza, anche di tipo economico, e dei figli che inevitabilmente subiscono in modo grave e spesso irreparabile le conseguenze della violenza perpetrata alla loro presenza. Si parlerà anche dello sportello pubblico contro la violenza sulle donne, una importante iniziativa dell’avvocatura bergamasca diretta dal consiglio dell’Ordine con il patrocinio del Comune di Bergamo.