Tenaris punta ancora sul mercato Usa: nuova acquisizione per 460 milioni

Tenaris continua a puntare il mercato degli Stati Uniti e a consolidare la propria posizione oltreoceano.

Il colosso internazionale nel campo della fornitura globale di tubi e servizi per la produzione di gas e petrolio, venerdì ha stipulato un accordo definitivo con la Benteler North America Corporation per l’acquisizione del 100% del capitale di Benteler Steel & Tube Manufactoring, specializzata nella produzione di tubi d’acciaio senza saldatura.

Un’operazione (cash-free, senza ricorso al debito) da 460 milioni di dollari (con 52 milioni di capitale circolante), la cui chiusura definitiva è prevista per il quarto trimestre 2022, che consente a Tenaris di ampliare la propria capacità produttiva in Usa: la Benteler Steel & Tube Manufactoring, infatti, è in grado di garantire la laminazione dei tubi fino a 400.000 tonnellate all’interno del suo stabilimento di Shreveport, in Louisiana.

La transazione è comunque soggetta alle approvazioni normative, tra le quali quella dell’antitrust statunitense e della Louisiana Economic Development: secondo una nota diffusa dalla società “l’acquisizione amplierebbe ulteriormente la gamma di produzione di Tenaris e la presenza manifatturiera locale nel mercato statunitense”.

Sull’intera operazione c’è la mano di un bergamasco, Luca Zanotti, già amministratore delegato di Tenaris Dalmine fino al 2015, che oggi è invece a capo delle operazioni Tenaris Usa: la notizia ha fatto balzare il titolo in borsa.