Cavernago, la tromba d'aria devasta anche la festa degli Alpini - BergamoNews

Cavernago. Doveva essere la serata della Sagra del Gruppo Alpini di Cavernago e dello spettacolo di deSidera Teatro Festival e invece si è trasformata in una serata difficile con ingenti danni al patrimonio comunale e alle proprietà private.

“Rivolgo un grazie a tutti i ragazzi e le ragazze – scrive il sindaco Giuseppe Togni nel suo post sull’episodio – , le donne e gli uomini della Protezione Civile Comune di Cavernago, ai membri della Polisportiva Cavernago e della ASD Cavernago che sono scesi in campo immediatamente per tagliare gli alberi, pulire e ripristinare”.

“Un grazie e un pensiero particolare al Gruppo Alpini Cavernago che in vero spirito Alpino si è rimboccato le maniche durante la sagra alpina per pulire e ripristinare i danni all’are feste Comunale. Non sarà facile affrontare questi eventi sempre più intensi e violenti ma con volontari così anche il peso delle responsabilità si allevia”.