Bergamo meta di vip con Belen e Melissa Satta. E il calciatore del Manchester City... - BergamoNews

Bergamo meta di vip nel weekend appena trascorso. Belen Rodriguez ha scelto di passarlo all’agriturismo Ferdy di Lenna, in compagnia del figlio Santiago e del compagno Stefano De Martino. Una location, quella in Valle Brembana, ormai gettonatissima da calciatori e personaggi dello spettacolo. Melissa Satta è stata invece Da Vittorio, dove ha posato insieme allo staff del noto ristorante pluristellato per la classica foto di rito.

Piccola curiosità: il calciatore del Manchester City e della nazionale tedesca Ilkay Gundogan si è sposato nei giorni scorsi a Cassano d’Adda, al confine tra le province di Milano e Bergamo. La location prescelta per la cerimonia è stata Villa Borromeo. Le fotografie sono state pubblicate sui profili Instagram del calciatore e della sua neo sposa, la modella e presentatrice televisiva Sara Arfaoui Gündogan, nota anche come Sara Benamira.