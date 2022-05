Meno impattanti le opere in discussione sulle attuali vie di circolazione con la realizzazione dell’autostrada - BergamoNews

Venerdì 13 maggio si è riunito il consiglio comunale del Comune di Boltiere. Molti i punti all’ordine dell’ordine del giorno, alcuni dei quali propedeutici alla discussione a fine mese del bilancio di previsione. Sono stati, infatti, approvate le aliquote IRPEF e IMU, mantenute in linea con gli scorsi anni, oltre che del piano economico finanziario della tassa rifiuti (TARI).

In seguito, il sindaco Osvaldo Palazzini si è espresso sul punto all’ordine del giorno riguardante l’interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia Bergamo Milano. Punto all’ordine del giorno presentato dalla lista di minoranza Cambia il Passo.

In relazione a quest’ultimo punto, il Sindaco ha voluto sottolineare come la posizione dell’attuale amministrazione di Boltiere sia chiara e favorevole all’autostrada Bergamo-Treviglio. Già durante il primo mandato Palazzini, infatti si era intervenuti sulla progettazione dell’opera, ottenendo alcune importanti modifiche, addirittura il Sindaco evidenzia come nel novembre 2011 il consiglio comunale di Boltiere si era espresso all’unanimità sulla realizzazione dell’opera e si dava mandato con voti unanimi e favorevoli, affinché soprattutto la bretella di collegamento alla Pedemontana non interessasse la la variante Ovest di Boltiere. Cinque osservazioni tutte accolte. Ultimamente nel 2019 in Consiglio Provinciale, con tutte le forze coinvolte, emergeva la volontà di dare un nuovo impulso al progetto del collegamento Bergamo-Treviglio, affinché si riprendesse il processo dalla Conferenza dei Servizi del 2012.

L’amministrazione di Boltiere, tramite la voce del Sindaco Palazzini, sostiene che sia necessario investire chiaramente su questa opera, liberando la possibilità di sviluppare davvero nuove forme di mobilità sostenibile nei nostri paesi, che solo con la realizzazione di nuove infrastrutture risulteranno meno impattanti sulle attuali vie di circolazione.

Non sono più impattanti i bus elettrici o le ciclopedonali per le loro caratteristiche, ma lo diventano se insistono sugli attuali percorsi già gravati dal traffico, senza alternative di spostamento dei veicoli, stante l’assenza di nuove infrastrutture.

Il Consiglio si è quindi chiuso con la votazione contraria di questo punto presentato dalla lista di minoranza Cambia il Passo con votazione unanime e contraria di Gente di Boltiere e l’astensione di Insieme per Boltiere.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE