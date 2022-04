Ribolla: "Il parco Baertsch chiuso da quasi un anno e i lavori non sono mai partiti" - BergamoNews

Bergamo. Chiuso da quasi un anno, il parco Baertsch, uno dei parchi storici di Bergamo, non ha ancora riaperto al pubblico. Non solo, i lavori di riqualificazione, secondo un’interrogazione del consigliere comunale della Lega Alberto Ribolla, non sono nemmeno partiti.

“Il giorno 17 maggio 2021 il parco Baertsch, grande come un giardino privato, è stato chiuso per lavori – scrive Ribolla -. Il cantiere avrebbe dovuto concludersi il 14 di ottobre 2021 per un costo stimato di 70mila euro. A settembre 2021, a 5 mesi dalla data supposta di inizio lavori ed in prossimità della scadenza degli stessi, ho presentato un’interrogazione poiché tali lavori non erano mai partiti e l’Amministrazione comunale rispose, ad ottobre, che sarebbero iniziati tra l’inverno e la primavera successiva, a causa di inadempienze della ditta assegnataria dei lavori. Ma, a tutt’oggi nessun intervento è stato effettuato e pertanto il parco rimane non accessibile”.

Il consigliere chiede quindi ancora a sindaco e giunta “quando i lavori del parco finalmente inizieranno e quando il parco sarà restituito alla cittadinanza”.

I lavori in questo giardino di Redona prevedono la riqualificazione generale dei percorsi e la manutenzione generale degli arredi e delle alberature. Al fine di rendere fruibile il parco al maggior numero di utenti, verrà rivista la posizione dell’area cani, allontanandola dal confine con il condominio. Sarà quindi possibile prevedere nuove messe a dimora di alberi e piante lungo il perimetro del giardino, in grado di mascherare armadietti e muri in cemento armato, così come, in futuro, la vista della Circonvallazione. I lavori prevedono la realizzazione di uno scarico per la fontanella, così da poterla rimettere in funzione. Infine si lavorerà per predisporre linee e sottoservizi per un futuro impianto d’illuminazione pubblica.

A quando tutto ciò?