Il Check Up in Habilita San Marco: il modo migliore per fare prevenzione - BergamoNews

Il mantenimento dello stato di salute si basa principalmente sulle attività di prevenzione primaria e secondaria. La modifica di determinati stili di vita e il riconoscimento in modo precoce dell’insorgere di malattie prima ancora della comparsa dei sintomi, infatti, riduce al minimo le eventuali conseguenze negative. La scelta di effettuare periodicamente un controllo medico completo è il modo migliore per mantenere un’elevata qualità di vita.

In Habilita San Marco, nel rinnovato Poliambulatorio di Bergamo in piazza della Repubblica 10, è attivo il servizio Check Up. Nella struttura dotata di spazi dedicati a visite polispecialistiche ed esami di tipo diagnostico, è possibile sottoporsi al servizio di controllo e analisi attraverso un percorso clinico personalizzato in grado di offrire ai pazienti una valutazione globale sullo stato di salute e, qualora venissero evidenziate, la diagnosi di eventuali patologie. L’efficacia e l’adeguatezza dell’iter diagnostico, unitamente alla validità preventiva delle indagini, rispecchiano la qualità, la rapidità e l’efficienza di Habilita.

Il servizio si differenzia in quattro pacchetti distinti a seconda delle caratteristiche della persona che ne fa richiesta:

– “Uomo con età inferiore a 40 anni”

– “Donna con età inferiore a 40 anni”

– “Uomo con età superiore a 40 anni”

-“Donna con età superiore a 40 anni”

Habilita Check Up è un servizio di prevenzione rivolto non solo ai singoli cittadini, ma anche alle aziende che vogliono offrire ai propri dipendenti un percorso di prevenzione. Le aziende interessate possono stipulare una convenzione che include tutte le prestazioni erogate dalle strutture Habilita.

Il percorso Check Up si svolge in una mattina. In un’area dedicata, a garanzia di privacy e tranquillità, un addetto Habilita si occupa dell’accoglienza del paziente e della gestione di tutti gli aspetti organizzativi e burocratici. L’iter prevede un iniziale inquadramento anamnestico della persona a cui fanno seguito gli esami del sangue, i controlli con i medici specialisti e gli esami strumentali previsti nel pacchetto scelto dal paziente. Il tutto si svolge nel corso di 5 ore. La conclusione dell’iter avviene a distanza di pochi giorni con la consegna di una relazione dettagliata al paziente. Eventuali accertamenti che richiedano un tempo di refertazione più lungo vengono consegnati al paziente secondo la modalità concordata. La fattura rilasciata al termine del servizio è detraibile fiscalmente per la dichiarazione dei redditi.

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo checkup@habilita.it