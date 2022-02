Marino dopo il 4-0 alla Samp: "Gasp ha sofferto in tribuna, ma grande prestazione" - BergamoNews

Bergamo. Al termine del successo casalingo contro la Sampdoria ha parlato il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino: “Tutta la squadra ha giocato bene, dimostrando grande carattere, grande volontà. E’ un gruppo unito che vuole raggiungere l’obiettivo e rimanere sul treno per l’Europa”.

Sul rendimento altalenante in casa:

“Ci è mancata un po’ questa forza del Gewiss, un po’ anche per sfortuna ed episodi. Alla squadra non si può dir nulla, lo spirito dell’Atalanta non è mai mancato, lo spirito della Dea, lo spirito che Gasperini vuole ogni partita. Oggi in tribuna non ha sofferto meno che in campo”.

Sull’infortunio di Malinovskyi e la sostituzione forzata nel prepartita:

“Sicuramente il mister non era felice di questo cambio e sicuramente qualcosa è cambiato perché Malinovskyi ha quel sinistro, segna da fuori area, secondo solo a Messi, ma ha giocato Pasalic che ha una volontà unica. Ha giocato ovunque, tra un po’ lo proviamo anche in porta. Speriamo che il problema fisico non sia nulla di grave”.

Su Miranchuk, l’esultanza e il post di Pessina:

“Il gol di Miranchuk è significativo, ma è inutile commentarlo. E’ molto sensibile, timido e sta vivendo con enorme particolarità questo momento. Il post di Pessina? Vivono con grande rispetto uno dell’altro, siamo un caso unico in Europa visto che abbiamo un giocatore ucraino e uno russo, dimostrano che questi due popoli possono convivere insieme”.

