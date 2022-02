Màkari, PresaDiretta o Il domani che verrà? La tv del 21 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 21 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Màkari”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il lusso della giovinezza”: un tragico evento si abbatte su Suleima e su tutta la comunità de ”La città del sole”: Teodoro Bettini, che risultava scomparso da varie ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato. Saverio accorre per consolare e sostenere Suleima. La polizia, intanto, pare decisa ad archiviare quel decesso come un banale incidente escursionistico, ma Saverio, invece, comincia a fiutare qualcosa e si mette in testa che si tratta di un omicidio: Teodoro è stato ammazzato. Ma è l’unico a pensarla così, tanto che tutti i ragazzi de ”La città del sole” cominciano a guardarlo con fastidio e sospetto…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Delitti in paradiso”. Sull’isola di Saint Marie, Jack e la sua squadra devono indagare sugli omicidi di una famosa presentatrice televisiva e di un magnate del commercio del caffè…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Canale5 alle 21.40 trasmetterà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su Italia1 alle 21.20 verrà proposto “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Il domani che verrà”; su La7D alle 21.30 “Un matrimonio all’inglese”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Nella tua vita”; su Iris alle 20.55 “Black Mass: l’ultimo gangster” e su Italia2 alle 21.10 “Timetrip – Avventura nell’era vichinga”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Sciarada – Il circolo delle parole – Lawrence”. La lunga vita di Lawrence Ferlinghetti, poeta, editore, libraio, eclettica presenza della Beat Generation, nato il 24 marzo 1919 e scomparso il 22 febbraio 2021, raccontata in prima persona in un ultimo straordinario ritratto.

Da segnalare, infine, s La7 alle 21.15 la serie “Sherlock”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

