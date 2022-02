Albano, offre lavoro nella sua impresa ai due stranieri che gli hanno riportato intatto il portafoglio - BergamoNews

Albano Sant’Alessandro. Quando ha visto nello schermo del videocitofono quei due stranieri pensava che le volessero vendere qualcosa. Invece erano andati a casa sua per riportarle il portafoglio che suo marito aveva perso il giorno prima, con dentro ancora i documenti e tutto il denaro: ben 500 euro.

La disavventura dal lieto fine arriva da Albano Sant’Alessandro. Nel pomeriggio di sabato (12 febbraio) Giovanni Cossali, impresario edile di 54 anni, esce di casa per alcune commissioni. Sale a bordo del suo furgone per recarsi prima in un supermercato di Pedrengo e poi da un tabaccaio a Torre de’ Roveri.

Lì però si accorge di aver perso il portafoglio, con all’interno i documenti, tutte le carte di credito e 500 euro in contanti. Preso dallo sconforto, Cossali arriva a casa e blocca subito le carte per poi recarsi dai carabinieri a denunciare lo smarrimento.

Ma la mattina seguente ecco la piacevole sorpresa: “Mi hanno suonato al citofono – racconta la moglie, Rosangela Conteduca, fino allo scorso anno assessore ai servizi sociali di Albano – e dallo schermo ho visto due persone straniere. Credo africane. All’inizio ammetto che pensavo mi volessero vendere qualcosa”.

Invece i due avevano qualcosa di suo, o meglio di suo marito: “Mi hanno detto che avevano riportato il portafoglio. Al momento non ho collegato. Poi sono uscita e ho visto che avevano in mano quello di Giovanni. Credevo fosse vuoto, invece all’interno c’era ancora tutto, compresi i contanti. Allora li ho ricompensati con una somma in denaro e gli ho chiesto il numero per farli ringraziare da mio marito”.

Il 54enne li chiama e non solo li ringrazia, ma offre loro un lavoro: “È in cerca di un apprendista muratore per la sua impresa – racconta la moglie – e allora ha chiesto, anche per premiarli, se fossero in cerca di un’occupazione. Ma hanno risposto che lavorano già”.

Nel frattempo la donna ha pubblicato su Facebook, nel gruppo “Sei di Albano Sant’Alessandro se…” un post per far conoscere a tutti la sua vicenda: “In molti hanno apprezzato il bel gesto dei due uomini, ma c’è anche chi mi ha criticato perchè ho scritto che non erano italiani. Mah, sono rimasta senza parole e ho preferito non replicare”.

