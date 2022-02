Montesano e il tweet sulle bare di Bergamo: "Minacce di morte, costretto a querelare" - BergamoNews

Bergamo. Il giornalista del quotidiano Libero Tommaso Montesano annuncia querele.

Al centro delle polemiche per un tweet postato sul suo account privato, nel quale paragonava le bare dei defunti per Covid Bergamo trasportate dai camion militari al comunicato fasullo sul ‘Lago della Duchessa’ nel caso Moro, il giornalista ha ricevuto minacce di ogni tipo, come ha dichiarato lui stesso in un comunicato stampa affidato all’Ansa.

“Date le gravi e continue minacce, anche di morte, arrivate contro di me e la mia famiglia, sono stato costretto a dare mandato al mio avvocato di procedere in tutte le sedi contro chiunque abbia volutamente distorto il mio pensiero — espresso a titolo personale e sul mio account privato — e diffamato la mia reputazione, oltre che verso gli autori delle minacce sui social”.

Aggiunge poi: “Sono rimasto in doveroso silenzio in questi giorni nella speranza che questo potesse consentire una riflessione più lucida e pacata del mio commento postato su Twitter. Ribadisco la mia totale estraneità alle distorte e avventate interpretazioni che sono state associate da altri al mio pensiero, che mai ha inteso negare i lutti di Bergamo e l’autenticità del dolore patito da tutta la comunità e dai parenti delle vittime”.

In seguito al tweet il giornalista ha ricevuto pesanti critiche, querele da parte dei familiari delle vittime e dell’Amministrazione comunale di Bergamo, richieste di radiazione dall’albo e la netta presa di posizione da parte del Comitato di redazione di Libero e del direttore Alessandro Sallusti contro quanto scritto dal collega.

