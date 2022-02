Il tweet choc del giornalista di Libero sulle bare di Bergamo, Gori: "Lo quereliamo" - BergamoNews

“Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di Bergamo e di tutte le vittime del Covid. Bene la dissociazione dei colleghi di Libero e la netta presa di posizione del direttore Alessandro Sallusti, ma si è passato il segno. Quereleremo Montesano”. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, replica a sua volta via Twitter alle offese negazioniste del redattore del quotidiano, figlio dell’attore Enrico Montesano, negli ultimi tempi diventato un punto di riferimento per il mondo no vax e no green pass.

Il tweet (“Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro”, poi cancellato) ha scatenato un’ondata di sdegno e polemiche. “Negare la tragedia è ripugnante, uno schiaffo in pieno volto per migliaia di famiglie che hanno perso propri cari e a un’intera comunità devastata dalla pandemia – ha commentato il senatore del Pd Antonio Misiani -. Le scuse non bastano: serve un segnale netto e inequivocabile che sconfessi chi ha scritto questa ignominia e prenda le massime distanze dal mondo negazionista e complottista”.

“Proviamo solo tanta vergogna – aggiungono i parlamentari bergamaschi della Lega -. Condanniamo in modo fermo questo strumentale uso della tragedia che ha colpito a cuore aperto la nostra comunità, una ferita che merita il massimo rispetto da parte di tutti”. Poi aggiungono: “Ringraziamo il direttore di Libero per aver richiesto all’azienda di valutare il licenziamento del giornalista e di procedere, nell’attesa, alla sospensione immediata di Montesano. Non possiamo più accettare simili parole e per questo esprimiamo massima solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie bergamasche che, ancora una volta, hanno visto il loro immenso dolore calpestato”.

Il deputato del Carroccio Daniele Belotti ha infine inoltrato un esposto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, per chiedere che “venga valutato dalle autorità in indirizzo il post sul profilo Twitter del giornalista, al fine di prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari”.

