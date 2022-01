Paola Turani e la villa di Ponteranica: nelle sue stories mostra l'avanzamento dei lavori - BergamoNews

Ponteranica. Per il momento in giardino c’è un grande scavo, in casa mancano i serramenti e diversi muri interni sono stati abbattuti. Già rimosse tutte le piastrelle del pavimento ma Paola Turani sta scegliendo il colore del parquet non senza coinvolgere i suoi followers: preferite una tinta calda o fredda?

La villa di Ponteranica Alta che apparteneva a Vittorio Feltri, acquistata la scorsa primavera dell’influencer bergamasca e dal marito Riccardo Serpellini, è in fase di ristrutturazione. Dopo l’annuncio sui social, Paola ha mostrato con una serie di stories sulla sua pagina Instragram i diversi ambienti così come li aveva trovati, spiegando quali erano le idee per trasformare la grande abitazione, 700 metri quadri, nel nido d’amore della famiglia. Che di lì a poco si è allargata, con l’arrivo di Enea Francesco.

Lunedì scorso, dopo aver trascorso le vacanze in una baita in montagna, Paola e Riccardo, insieme ad una squadra di architetti, sono tornati a Ponteranica per controllare l’avanzamento dei lavori e prendere alcune misure. E sul suo seguitissimo profilo compaiono in evidenza foto e video del cantiere.

La vista sui Colli e sull’abitato di Sorisole, dall’altra parte della vallata, è davvero incantevole e la coppia ha deciso di valorizzarla ampliando le finestre e facendo entrare più luce possibile nelle varie stanze.

Al piano terra ci sarà una zona dedicata al wellness con una palestra. In giardino una piscina. Verrà mantenuto un gazebo in ferro battuto già presente in terrazza: “Qui metteremo un tavolo e la terrazza sarà ampliata”, scrive. La disposizione interna delle stanze è stata stravolta: Paola e Riccardo amano gli ambienti ampi e gli arredi moderni e scorrendo le sue stories si possono vedere dei rendering su come si presenterà la casa una volta finita. Colore prevalente: il grigio, molto amato dall’influencer.

guarda tutte le foto 6



Lavori in corso nella villa di Ponteranica di Paola Turani

La villa dovrebbe essere pronta per l’estate e la famiglia si dovrebbe quindi trasferire entro l’anno.

