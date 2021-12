"In Lombardia da lunedì via alle prenotazioni della terza dose per 16 e 17enni" - BergamoNews

“Da lunedì via alle prenotazioni della terza dose per i 16/17enni in Lombardia”.

Lo annuncia la vicepresidente e assessora al Welfare della Regione, Letizia Moratti, durante la visita natalizia alla clinica pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano per portare gli auguri e il ringraziamento ai medici e a tutto il personale sanitario al lavoro in questo giorno di festa, nella clinica così come nei reparti e nei centri vaccinali della Regione.



