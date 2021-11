Il neo rettore Cavalieri presenta la squadra che lo affiancherà per 6 anni - BergamoNews

Bergamo. Con la consegna del tocco rettorale alla presenza della comunità accademica riunita in Aula Magna e collegata da remoto, è avvenuto oggi il passaggio di consegne tra Remo Morzenti Pellegrini e il Sergio Cavalieri, che guiderà l’Ateneo orobico per i prossimi sei anni.

Consolidare UniBg nel panorama nazionale e internazionale nella sua missione di università impegnata nell’aprire e disegnare le nuove frontiere della formazione e del sapere favorendo un dialogo aperto tra tutte le componenti dell’Ateneo, in accordo con le istituzioni e con il territorio, rivolgendo lo sguardo al mondo.

È la sintesi dell’orientamento strategico che il neo-rettore Sergio Cavalieri, al suo primo incontro con la stampa, intende imprimere al suo mandato: “Grazie alla visione, alla lungimiranza e al pragmatismo dei colleghi che hanno assunto prima di me le responsabilità politiche dell’Ateneo nel corso degli oltre cinquant’anni della sua storia, prendo in mano una realtà solida dal punto di vista finanziario e già ben proiettata per raccogliere le nuove sfide che ci attendono”.

Il porfessor Cavalieri ha presentato la squadra di prorettori che lo affiancheranno per tutto il suo mandato.

A Piera Molinelli il compito di essere al suo fianco nella guida dell’Ateneo come prorettrice vicaria con delega alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

Adolfo Scotto di Luzio è il nuovo prorettore a didattica, orientamento e placement. Obiettivi della delega sono la promozione e il coordinamento delle attività didattiche di Ateneo e la verifica dei risultati, nonché la valutazione della qualità della didattica. Sono parte della delega i servizi di affiancamento al corpo docente per l’aggiornamento delle competenze nell’insegnamento e lo sviluppo e la gestione di tutti i servizi di accompagnamento a studentesse e studenti lungo l’intero arco dell’esperienza educativa presso l’Ateneo, dall’orientamento in entrata fino all’inserimento nel mondo del lavoro. All’interno di questa delega prorettorale è prevista anche la delega ai rapporti con studentesse e studenti, attribuita a Gabriele Cocco, quale raccordo tra le attività delle commissioni paritetiche e in dialogo costante e diretto con la Consulta degli Studenti.

A Silvio Vismara è stata attribuita la delega prorettorale alla ricerca scientifica con l’obiettivo di coordinare le politiche di supporto della ricerca di Ateneo, di indirizzo delle attività del Sistema Bibliotecario di Ateneo, di promozione e finanziamento di progetti di ricerca nella dimensione nazionale e internazionale e attraverso modalità interdisciplinari, di concerto con i Dipartimenti e i Centri di Ateneo.

Prorettrice alla terza missione e ai rapporti con il territorio è Elisabetta Bani. Obiettivo della delega è di sovrintendere a tutte le attività strategiche della terza missione dell’Ateneo, comprensive delle dimensioni di trasferimento tecnologico, valorizzazione della ricerca e public engagement, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con enti, istituzioni e associazioni del territorio.

Flaminia Nicora è la nuova prorettrice all’internazionalizzazione con l’obiettivo di promuovere e sviluppare le attività connesse all’internazionalizzazione di ricerca, didattica e terza missione di Ateneo, al fine di favorire la crescita delle relazioni con Atenei e Centri di Ricerca Internazionali e sostenere la mobilità, in uscita e in ingresso, di studenti e docenti.

A Annalisa Cristini è stata affidata la delega prorettorale al welfare e allo sviluppo sostenibile con l’obiettivo di concepire e realizzare un sistema di welfare di Ateneo che integri le diverse prospettive di inclusività, equità, parità di genere, benessere organizzativo, responsabilità sociale, qualità ambientale e mobilità responsabile secondo un modello organico di sviluppo sostenibile e inclusivo. All’interno di questa delega prorettorale sono state individuate due deleghe specifiche: rispettivamente, ad Anna Lorenzetti la delega alle Politiche di genere relativa alla promozione delle pari opportunità in ragione del genere appunto, mentre alla Prof.ssa Serenella Besio è stata affidata la delega alle Politiche su disabilità e diversità, relativa al riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità e alla valorizzazione delle differenze.

A Daniela Andreini è stata affidata la delega prorettorale all’innovazione e transizione digitale dei processi e dei servizi di Ateneo – obiettivo della delega è sovrintendere alla individuazione, progettazione e realizzazione di soluzioni migliorative dei processi gestionali e organizzativi interni dell’Ateneo, nonché delle modalità di erogazione di servizi indirizzati agli studenti e agli attori del mondo economico, sociale e culturale, attraverso una loro progressiva digitalizzazione.

La delega prorettorale alla progettazione partecipata di Ateneo, il cui obiettivo è la promozione della partecipazione ai processi decisionali dell’Università – attraverso la valorizzazione delle competenze e del senso di appartenenza della comunità universitaria di Ateneo, la progettazione partecipata del piano strategico e il coordinamento di tavoli tematici interdisciplinari – è stata attribuita a Stefano Tomelleri.

Prorettrice alla comunicazione e immagine di Ateneo è Francesca Pasquali, con l’obiettivo di promuovere azioni di dialogo volte a garantire una comunicazione interna efficace e trasparente rivolta a tutta la comunità accademica, nonché curare le modalità e i canali di comunicazione con l’esterno, inclusa la gestione dell’immagine dell’Ateneo.

Maria Francesca Sicilia assume la delega prorettorale alla programmazione e al bilancio dell’Ateneo, con l’impegno a valorizzare appieno le risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Ateneo.

Infine a Paolo Riva è stata affidata la delega alla valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare. Obiettivo della delega è operare un’adeguata programmazione strategica e di pianificazione, gestione e manutenzione pluriennale dei beni immobiliari dell’Ateneo e di monitoraggio del loro ciclo di vita.

