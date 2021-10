Mastroianni, Fast & Furious 8 o Bridget Jones's baby? La tv del 28 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 28 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Fino all’ultimo battito”. Rocco è stato investito, è grave e ancora una volta c’è di mezzo Cosimo! Diego deve operarlo d’urgenza, l’uomo rimane in coma. Per Diego, che deve onorare il patto con Cosimo, la tensione è davvero insostenibile. Spaventato dall’idea di perdere Rocco e schiacciato dal senso di colpa, affronta Elena e le confessa tutto. La donna è troppo sconvolta dalle sue rivelazioni e ferita gli sbatte la porta in faccia. Nel frattempo, Rosa è sempre più decisa a strappare Mino dalle grinfie di Cosimo. La donna, per raggiungere lo scopo, stringe un patto con Nicola. Poco prima che l’intervento a Cosimo abbia inizio, il boss fa capire chiaramente a Diego che, se qualcosa andasse storto, i suoi cari, a partire da Paolo, pagherebbero con la vita.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il documentario “Marcello Mastroianni. L’Italiano ideale”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbi, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Papillon”; su Canale5 alle 21.20 “Andiamo a quel paese”; su Italia1 alle 21.15 “Fast & Furious 8”; su Rai4 alle 21.20 “Cold blood”; su La5 alle 21.05 “Bridget Jones’s baby”; su Iris alle 20.55 “Arma letale 4” e su Italia2 alle 21.10 “My soul to take”.

Su Rai5 alle 20.30 dal Teatro alla Scala di Milano, “Messa da Requiem” di Giuseppe Verdi. Dirige Herbert von Karajan, Coro e Orchestra del Teatro alla Scala, solisti Leontyne Price, Fiorenza Cossotto, Luciano Pavarotti, Nicolai Ghiaurov.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 “I segreti della Corona- Lady Diana. La sua storia”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

