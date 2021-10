Poste Italiane, un nuovo Atm Postamat a Verdello - BergamoNews

Verdello. Poste Italiane ha inaugurato martedì 26 ottobre un nuovo sportello automatico Atm Postamat nel Comune di Verdello, in provincia di Bergamo. Lo sportello che sostituisce il preesistente, è dotato di una tecnologia più avanzata e si trova nei pressi dell’ingresso dell’ufficio postale di Via Guglielmo Marconi 22/A aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

L’attivazione del nuovo Atm Postamat, contribuisce ad estendere e consolidare la presenza capillare di Poste Italiane al fine di soddisfare le esigenze delle comunità locali. Inoltre l’intervento di riposizionamento dell’Atm consentirà di aumentare lo spazio all’interno dell’Ufficio Postale rendendolo più confortevole per l’attesa nella sala al pubblico.

Luisella Gnocchi, Responsabile Mercato Privati Poste Italiane per la Filiale di Bergamo 1 ha dichiarato: “Con l’attivazione di questo Atm Postamat Poste Italiane conferma il proprio impegno a favore dei Comuni e alle realtà locali. Siamo orgogliosi di poter offrire questa rinnovata opportunità ai nostri clienti e a tutti i cittadini di Verdello”.

“A nome dell’Amministrazione comunale vorrei ringraziare Poste Italiane per il supporto concreto che fornisce alle realtà territoriali e per servizio di valore per i cittadini – ha dichiarato il Sindaco Fabio Mossali – Per gli abitanti di Verdello si tratta di un intervento importante, che mette a disposizione dei miei concittadini un nuovo canale di accesso ai servizi di Poste Italiane e maggiore spazio all’interno dell’Ufficio Postale”.

Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, gli Atm Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!