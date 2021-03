Un grande cuore tricolore per le vittime del Covid sulla facciata di Palazzo della Ragione - BergamoNews

Un grande cuore tricolore, fatto di centrotavola all’uncinetto, da mercoledì 17 fino a domenica 21 marzo sarà esposto sulla facciata di Palazzo della Ragione, in piazza Vecchia, a Bergamo Alta.

Si tratta di un progetto della De Leo Fund Onlus, un’associazione di Padova: le donne che partecipano al Laboratorio Creativo dell’associazione hanno sentito il desiderio di esprimere un forte segno di vicinanza a tutti coloro che hanno perso qualcuno a causa del covid19 e durante il lockdown, non potendosi incontrare come accadeva prima, queste donne hanno lavorato, ciascuna a casa propria, creando centrini all’uncinetto destinati ad unirsi insieme per formare un grande cuore.

Parliamo di 14 donne, 26mila metri di filo e 1200 ore di lavoro che hanno consentito di realizzare questo cuore di oltre 20 metri quadrati, dopo essere stato collocato sulla facciata del Municipio di Vo’, arriva ora a Bergamo, sulla facciata del Palazzo della Ragione, in occasione del 18 Marzo, la I Giornata nazionale in ricordo delle vittime del covid19.

De Leo Fund è nata nel 2007 per creare un luogo dove le persone con un’esperienza di lutto traumatico potessero trovare aiuto e condivisione.

Il termine “lutto traumatico” unisce in sé due concetti: quello di perdita e quello di morte traumatica, cioè improvvisa, inaspettata e violenta, come può essere la morte causata da incidente stradale, suicidio, omicidio, catastrofe naturale e ora anche da Covid-19.

Il Comune di Bergamo e la Diocesi di Bergamo hanno incluso l’iniziativa nel fitto calendario di momenti di commemorazione delle vittime di questi giorni: il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha presenziato nella mattina di mercoledì 17 marzo all’installazione del cuore e ringraziato l’Associazione De Leo Fund.