Come guadagnare con relazioni vincenti: webinar gratuito per le aziende

Per aumentare il business di un’azienda è indispensabile sapersi proporre in modo efficace e migliorare le proprie capacità di comunicazione e di relazione interpersonale, al fine di creare interesse verso il prodotto o il servizio che si propone.

Per aiutare gli imprenditori ad affinare queste qualità, acquisendo conoscenze, metodologia e tecniche subito spendibili nella loro attività, Confartigianato Imprese Bergamo, in collaborazione con ISN – International School of Negotiation, ha organizzato per venerdì 18 dicembre alle 18.30 un webinar gratuito intitolato «Come guadagnare con relazioni vincenti!».

Si tratta di una proposta formativa utile a tutte le imprese che vogliono migliorare le proprie tecniche di vendita, a maggior ragione in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

Relatori saranno Vittoria Poli, Alessandra Callegari, Tiziana Brignoli e Cristiano Ghibaudo, formatori esperti in comunicazione e tecniche di vendita.

I temi trattati nel corso del seminario online saranno:

– L’importanza della conoscenza di sé e del proprio carattere nelle relazioni d’affari;

– L’interazione efficace;

– Come costruire relazioni d’affari di qualità;

– I feed back che funzionano e il valore del tempo.

Per partecipare occorre iscriversi entro le ore 12.00 di venerdì 18 dicembre sul sito: www.confartigianatobergamo.it.

Info: Ufficio Formazione – tel. 035.274.325-307; e-mail: formazione@artigianibg.com.