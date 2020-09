Incidente stradale nella serata di sabato lungo la Provinciale 671 all’altezza del comune di Onore. Poco prima delle dieci due auto si sono scontrate frontalmente in modo violento.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte 3 persone, due delle quali sono state trasportate in ospedale, anche se in condizioni non gravi.

Foto 3 di 3





Sul posto sono accorse due ambulanze e un’automedica per i soccorsi, mentre per il recupero dei mezzi e i rilievi i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i carabinieri.