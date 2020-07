Bombardamento Dalmine del 1944, messa in memoria delle 278 vittime

In occasione del 76esimo anniversario del tragico bombardamento che distrusse lo stabilimento siderurgico della Dalmine S.p.A., causando la morte di 278 persone e il ferimento

di altre 800 dentro e fuori il perimetro dell’azienda, lunedì 6 luglio il Comune organizza una funzione religiosa per ricordare una delle pagine più drammatiche della città.

Un drammatico avvenimento che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva dei dalminesi e degli abitanti dei paesi vicini.

La messa verrà celebrata alle ore 10.30 da don Mario Carminati, Vicario Episcopale della Diocesi, nel sagrato della chiesa parrocchiale San Giuseppe in via Mazzini o – in caso di pioggia – nella struttura polifunzionale “L’Arca” dell’Oratorio San Giuseppe (Viale Betelli n. 3).

La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza epidemiologica in atto, con uso di mascherine e con distanziamento sociale evitando qualsiasi forma di

assembramento.