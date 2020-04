Dona alle unità mobili di terapia intensiva: in palio la bici mondiale di Dario Acquaroli

Una donazione per sostenere l’attività delle unità mobili di terapia intensiva di Bergamo dell’Associazione Padana Emergenza Onlus e per provare a essere il fortunato che si aggiudicherà la bicicletta con la quale Dario Acquaroli, campione del mondo bergamasco di Mountain Bike, ha vinto la rassegna iridata di Cairns nel 1996.

La campagna, lanciata sulla piattaforma Wishraiser, è stata chiamata “Uniti per Bergamo”: Acquaroli, originario di San Giovanni Bianco, ha donato la bici originale Bianchi, in collaborazione con l’azienda bergamasca Vittoria, leader nella produzione di pneumatici per biciclette di cui è ambasciatore.

L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Padana Emergenza Onlus per aiutare i volontari delle Unità Mobili di terapia intensiva di Bergamo a fronteggiare l’emergenza Coronavirus: un’attività che portano avanti senza sosta, notte e giorno, per trasferire i pazienti in sicurezza nelle strutture ospedaliere.

Per ogni euro donato ci si aggiudica 10 possibilità di estrazione e per ora la raccolta ha già superato abbondantemente quota 12mila euro.

Per partecipare clicca qui: https://www.wishraiser.com/it/campaigns/unitiperbergamo