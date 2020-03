Gallera: “In Bergamasca 86 positivi più di giovedì. Zona rossa? Andava fatta 3 giorni fa”

Nell’ormai consueta conferenza stampa della Regione, con l’appuntamento dedicato all’evolversi dei contagi, dei decessi, delle guarigioni, della situazione negli ospedali in seguito al diffondersi del coronavirus in Lombardia, la più colpita in Italia dal Covid-19 ha mostrato una serie di slide che danno l’evidenza di quanto è successo in Lombardia negli ultimi 15 giorni.

Sabato 21 febbraio: pochi casi nella zona di Codogno; martedì 24: si sviluppa la zona di Codogno; venerdì 28 c’è forte focolaio a Lodi, Pavia, Nembro e Alzano con diffusione molto più sviluppata, martedì 3 marzo, in 9 giorni un enorme sviluppo in tutta la regione, poi ieri, 5 marzo, un ulteriore sviluppo. Un fenomeno che abbiamo dovuto fronteggiare. Sono cartine che fanno impressione perché dicono della velocità con cui si diffonde il Covid-19.

Oggi i positivi sono 2612, più 361 rispetto a ieri, giovedì.

I pazienti ricoverati sono 1622 a cui vanno aggiunti 309 in terapia intensiva (in un giorno 65 in più in terapia intensiva).

Crescono i dimessi guariti, che vanno a domicilio: sono 469.

Ma crescono anche i decessi che a oggi sono 135.

L‘assessore Gallera fa il punto anche su Bergamo: 623 casi (più 86 rispetto a giovedì), è ancora la provincia con nuovi casi positivi. “Zona rossa in Bergamasca? Hanno un senso quando c’è un grande tempestività, ma i casi qui stanno crescendo davvero tanto. Quando l’abbiamo chiesta tre giorni fa bisognava decidere. Subito”, dichiarandosi in sintonia col sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Intanto la decisione è al vaglio del Governo.

Domattina, sabato, alle 11 riunione operativa perché sono in scadenza le ordinanze poi incontro con tutti i sindaci dei Comuni capoluogo