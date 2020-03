Palestre chiuse, ma quella di Ponte non si ferma: allenamenti in diretta Facebook

Se tu non vieni in palestra, la palestra viene a casa tua! È così che la palestra Wow Fitness House di Ponte San Pietro ha deciso di reagire al difficile momento che stiamo vivendo.

“Ci consideriamo una famiglia, ecco perché la nostra prima preoccupazione è stata quella di non abbandonare i nostri iscritti e di farli allenare da casa”, è così che uno dei titolari, Manuela Tironi, definisce i clienti. Una famiglia. E cosa si fa in una famiglia se non prendersi cura l’uno dell’altro?

Nasce così l’idea, con la palestra chiuse per l’emergenza Coronavirus, di fare delle dirette Facebook sulla loro pagina per fare in modo che gli iscritti potessero fare fitness direttamente dal salotto di casa propria. Un palinsesto ricco di corsi e attività funzionali (più di 2 corsi al giorno, durata minima 30 minuti, da lunedì a sabato) da vedere in diretta oppure in differita, e sempre in compagnia di uno o più istruttori della palestra che svolgono l’allenamento in contemporanea.

“Qui non si bara, l’energia e soprattutto le goccioline di sudore sono vere”, sorride Roberto Bertacchi, titolare della palestra insieme a Manuela, “Vogliamo essere il più possibile vicini ai nostri

clienti, perché non vogliamo che si sentano soli in questo periodo difficile per tutti”.

Ecco perché hanno deciso di mettere a disposizione anche un kit di allenamento, composto da un bilanciere e 6 dischi di diverso peso, da ritirare in segreteria durante l’orario di apertura, dalle 9

alle 18. E se non hai la possibilità di passare? Nessun problema. Pronte per voi tutte le alternative “domestiche” del caso (bottiglie d’acqua, manici di scopa, pacchi di riso).

C’è anche un video di istruzioni passo passo per collegare Facebook alla Smart TV (o alla televisione normale). Nulla è lasciato al caso.

Come hanno reagito al prolungamento del fermo di un’altra settimana? Semplice. Con un nuovo palinsesto, ancora più ricco e variegato, fino a sabato 4 marzo.

E poi? “E poi speriamo di riabbracciare tutti i nostri iscritti. Perché ci mancano.” conclude Manuela “Ma dobbiamo dimostrare che siamo più forti della paura. Never give up”.