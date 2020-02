Forte vento in Lombardia, con picchi fino a 130-140 chilometri orari. Martedì 4 febbraio le raffiche hanno costretto alla chiusura alcuni impianti sciistici e funivie fra le province di Bergamo e Lecco.

In mattinata sono rimasti chiusi per precauzione gli impianti del Monte Pora (aperti invece quelli al passo della Presolana) così come ai Piani di Bobbio, proprio a causa del vento in quota che ha impedito il funzionamento della cabinovia e degli impianti. Gli stessi – fa sapere la proprietà – riapriranno regolarmente il 5 febbraio.

In città, invece, sono volati diversi cartelli pubblicitari, mentre in piazza Dante sono intervenuti i carabinieri per sistemare la recinzione del cantiere.