Sabato l’ultimo saluto a Diego, morto a 4 anni sul bob

Sarà celebrato sabato 11 gennaio il funerale di Diego Lanfranchi, il bimbo di 4 anni morto il giorno dell’Epifania all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in seguito alle lesioni riportate in un incidente con il bob sulle nevi della Val Viola, in provincia di Sondrio.

La cerimonia funebre avrà luogo alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Semogo, dove il bambino abitava con la mamma Monica, il papà Patrick e il fratellino di due anni, ferito nello stesso incidente ma in modo meno grave.

La Procura di Bergamo, in seguito all’autopsia eseguita giovedì all’ospedale Papa Giovanni, ha dato il nulla osta per la sepoltura della salma. Nel frattempo prosegue l’inchiesta per fare luce sull’incidente, con il padre di Diego indagato per omicidio colposo.

Il Comune di Valdidentro, in cui rientra la frazione di Semogo, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata delle esequie. Nella serata di venerdì i suoi concittadini si riuniranno in chiesa per una veglia di preghiera.