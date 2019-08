Morto a Palermo a 38 anni: era ingegnere alla Tenaris, grave la moglie

Lavorava come ingegnere alla Tenaris di Dalmine Francesco Capodilupo, il 38enne morto domenica in un incidente stradale in provincia di Palermo. Grave la moglie Valentina Michelin, 33 anni, che era in moto con lui.

La coppia, sposata da due anni e residente nel quartiere cittadino di Celadina, era in Sicilia in vacanza da alcuni giorni. A Terrasini, nei pressi di un passaggio a livello, il drammatico impatto con una vettura, il cui conducente ora è indagato per omicidio stradale. Nel sinistro sono rimaste ferite altre sei persone, tra cui una donna incinta.

La più grave è Valentina, la moglie di Capodilupo, trasportata d’urgenza all’ospedale di Terrasini e ricoverata in terapia intensiva.