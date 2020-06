Tornano le visite al borgo di Cornello dei Tasso

Domenica 21 giugno, 5 e 19 luglio, 2 e 23 agosto, 6 settembre alle 16 si terranno le visite guidate estive per adulti alla scoperta del borgo medievale di Cornello e del suo legame con la famiglia Tasso.

Un pomeriggio alla scoperta del borgo di Cornello dei Tasso, luogo d’origine della famiglia Tasso, nota in tutto il mondo per l’opera letteraria di Torquato Tasso e per l’abilità imprenditoriale di alcuni suoi esponenti, che fondarono e gestirono per secoli il servizio postale europeo.

Cornello è un borgo di origine medievale situato in Valle Brembana, in provincia di Bergamo. Sorge su uno sperone roccioso a picco sul fiume Brembo a cui, ancora oggi si accede a piedi. Durante il medioevo fu un centro di mercato importante, grazie al passaggio della via Mercatorum che collegava Bergamo all’Alta Valla Brembana.

Il borgo ha legato il suo nome ad alcuni esponenti della famiglia Tasso considerati i fondatori delle moderne comunicazioni postali.

Informazioni

Prenotazione: obbligatoria

Numero massimo di partecipanti: 10 persone (come da DPCM n. 147 del 11.06.2020 e Ordinanza regionale n. 566 del 12.06.2020)

Durata: 1 ora

Costo: 4 euro a partecipante

Ritrovo: nella piazzetta antistante al Museo dei Tasso (via Cornello 22, Camerata Cornello –Bg-)

Tipo di percorso: a piedi su pavimentazione a ciottoli. Il percorso è all’aperto per questo motivo consigliamo scarpe comode e abbigliamento adatto alla stagione. Nel percorso non è prevista la visita al museo.

Note: è necessario indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri partecipanti.

Le visite sono organizzate dal Museo dei Tasso e della Storia postale.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 0345 43479, e-mail info@museodeitasso.com, sito internet www.museodeitasso.com