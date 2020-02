Torna il Memorial Vincenzo Terranova

Tutto pronto nella piscina comunale di Romano di Lombardia per accogliere la nuova edizione del Memorial Vincenzo Terranova, organizzato dalla Pallanuoto Treviglio, che si terrà domenica 2 febbraio dalle 13,30 (ingresso gratuito).

L’idea di dedicare un torneo di squadre senior di pallanuoto femminile a Terranova, presidente del GN Osio, è nata dalla società trevigliese: “E’ stato un dirigente molto attento ed estremamente impegnato nello sviluppo e diffusione del movimento pallanuotistico femminile in provincia – spiega Erik Turkutto, Presidente della Pallanuoto Treviglio -. Ricordiamo, che la formazione femminile dell’Osio, in quegli anni, ha stabilmente militato in A2, sfiorando anche la promozione nella massima Serie”. Inoltre, la prima edizione del 2015 del Memorial inaugurava anche la nuova avventura della squadra femminile trevigliese formata pochi mesi prima: “Cominciare il nuovo percorso dedicando un torneo a Terranova, ci è sembrata la cosa migliore da fare”.

Continua: “Inoltre, il Memorial rappresenta il torneo per la nostra squadra senior femminile, di avvicinamento al Campionato ufficiale, ormai alle porte. E da quest’anno anche un’occasione di “arruolamento”. Un momento dedicato a tutte le nostre ragazze”.

Infatti, in questa edizione il programma prevede anche un open day gratuito dedicato esclusivamente a ragazze nate dal 2006 in avanti, che potranno così scoprire la pallanuoto insieme alle atlete della serie B della società trevigliese.

La giornata comincerà alle 13,30, con le due semifinali. Alle 15,30 si terrà l’open day. A seguire, dalle 16,30 si svolgeranno le due finali: 3-4 posto e 1-2 posto. A conclusione, alle 19 le premiazioni per tutte le squadre partecipanti.

In vasca oltre alla Pallanuoto Treviglio, ci saranno le formazioni Kally NC Milano, Canottieri Milano e Sport Center Parma.

Ecco il programma completo:

– 1^ semifinale, ore 13.30: PN Treviglio – Kally NC Milano;

– 2^ semifinale, ore 14.30: Canottieri Milano – Sport Center Parma;

– finale 3°/4° posto, ore 16.30: perdenti semifinali;

– finale 1°/2° posto, ore 17.30: vincenti semifinali;

– premiazioni: ore 19.00

Ad assistere alle gare, un’ospite d’eccezione nel ruolo di madrina: Chiara Terranova, figlia di Vincenzo, ex pallanuotista e capitana del GN Osio.