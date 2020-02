San Valentino, a Selvino torna “Baci d’Altopiano”

Dal 14 al 16 febbraio a Selvino “Baci d’Altopiano”. Il weekend di San Valentino si riempie di amore sull’Altopiano di Selvino-Aviatico con la sesta edizione di “Baci d’Altopiano”.

Tante le iniziative in programma per un weekend davvero romantico. Passeggiando tra le vie di Selvino gli innamorati potranno scoprire i luoghi più romantici del paese, gli antichi saperi e le tradizioni del territorio, scattare una foto ricordo e postarla su instagram e facebook con l’hashtag #altopianoselvinoaviatico. Per gli amanti del trekking, da non perdere i tramonti che l’Altopiano regala a chi percorre i suoi sentieri.

Per chi invece, non ama camminare, perché non accoccolarsi su una carrozza trainata dai cavalli, accanto alla propria dolce metà, per godersi un passeggiata nel magico paesaggio invernale innevato… La sera, i ristoranti e le pizzerie convenzionati proporranno cene con sapori e profumi di montagna, mentre una vasta scelta di hotel e b&b permetteranno di trascorrere un piacevole weekend romantico nell’atmosfera di montagna. Ma prima, una passeggiata a due per ammirare la via lattea e la luna e scambiarsi baci e abbracci sotto le volta stellata.

Per l’occasione sarà aperto anche il Cinema Stella Alpina con il film “Odio l’Estate” di Aldo Giovanni e Giacomo. Verrà proiettato venerdì 14 febbraio alle 21, sabato 15 febbraio alle 16 e alle 21 e domenica 16 febbraio alle 16.