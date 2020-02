Romeo e Giulietta, al Creberg Shakespeare secondo Ale & Franz

È “Romeo e Giulietta – Nati sotto contraria stella” il prossimo spettacolo proposto per la stagione di prosa del Donizetti. Andrà in scena al teatro Creberg da giovedì 27 a sabato 29 febbraio alle 20.30 e domenica 1° marzo alle 15.30.

Il duo comico Ale e Franz (al secolo Alessandro Besentini e Francesco Villa) propone una personalissima interpretazione della tragedia di William Shakespeare: una versione divertente e a tratti surreale, un incontro fra la commedia e il dramma, una messa in scena che oscilla tra la parodia e la rappresentazione più spassionata dell’animo umano.

I veri protagonisti dello spettacolo, non sono i personaggi dell’opera, ma sette vecchi comici girovaghi che si presentano al pubblico per interpretare la dolorosa storia di Giulietta e del suo Romeo. Sanno bene che è una storia che già tutti conoscono, ma loro vogliono raccontarla osservando il più autentico spirito elisabettiano. Sono tutti uomini e ognuno di loro interpreta più personaggi, anche quelli femminili.

Il fatto è che le buone intenzioni non si sposano con le loro effettive capacità (o modalità) di stare in scena. Rivali e complici allo stesso tempo, da un lato si rubano le battute, dall’altro si aiutano come meglio possono. Convinti di essere dei bravi attori, non si rendono conto che, quando sono in palcoscenico, non riescono neanche a dissimulare i loro rapporti personali fatti di invidie, ripicche, alleanze, riappacificazioni. A volte, le intenzioni dei personaggi si confondono con le loro, provocando una serie di azioni e reazioni a catena che, in una dimensione meta-teatrale assolutamente involontaria, finiscono per massacrare la storia dell’esimio poeta.

Presi singolarmente, sembrano avanzi di teatro; messi insieme, formano una compagnia tragica, involontariamente comica, quindi doppiamente tragica. Ma loro non lo sanno! Forse qualcuno lo immagina, ma preferisce non approfondire.

Succede un miracolo però: nonostante tutto, la storia di Romeo e Giulietta vince su ogni cosa. In un modo o nell’altro, questi Comici riescono a raccontare la storia dei due giovani amanti e arrivano a farlo anche se loro “giovani” non lo sono più da tanto tempo. E in un modo o nell’altro riescono pure a far commuovere. Forse perché dalla loro goffaggine traspare una verità che insinua un forte dubbio: quello che, in questa storia, più di chiunque altro, sono proprio loro quelli… Nati sotto contraria stella.

Foto copertina di Yasuko-Kageyama