Guitar & Tattoo Expo-Zone: week-end fra tatuaggi, chitarre e street-food

Sarà un week-end all’insegna dell’arte, “Guitar & Tattoo Expo-Zone” è una nuova idea, nata dalla Gasp Eventi, che vede l’unione del mondo delle chitarre e dei tattoo in una 2 giorni di suoni e colori. L’appuntamento è sabato 12 e domenica 13 ottobre al PalaSpirà, a Spirano in via Sant’Antonio, 70.

Chitarre di liuteria e chitarristi sul palco faranno da colonna sonora ad alcuni tra i migliori tatuatori italiani che tatueranno direttamente in fiera.

L’area esterna del Palaspirà ospiterà la zona “ristoro” con ingresso libero: troverete diverse tipologie di track-food e il birrificio artigianale Licor Dei.

All’interno sarà presente il Bar Floreo di Verdello dove potrete fare colazione o deliziarvi con sfiziosi aperitivi, oppure dissetarvi con la birra artigianale del Birrificio Del Lago.

Durante l’evento nel palazzetto ci saranno esibizioni di chitarristi che di ora in ora faranno sentire come suonano dal vivo le chitarre esposte dai maestri liutai per arrivare carichi agli eventi della serata di sabato.

Domenica inizierà con il botto con altri fantastici chitarristi sul palco per arrivare poi nel

pomeriggio al “The band’s contest” dove vedremo darsi battaglia 4 fantastiche band con la loro musica originale.

Non dimentichiamoci dei tattoo… a fine di ogni giornata verranno premiati i migliori tatuaggi realizzati durante l’evento.

Il costo del biglietto è di 8 euro valido due giorni (gratuito per bambini e ragazzi fino ai 14 anni compresi) e si potrà acquistare all’entrata (con possibilità di pagare anche con carte).

Per avere ulteriori informazioni inviare un’e-mail a info@gasp-eventi.com, telefonare al numero 3713413705 oppure accedere al sito www.gasp-eventi.com