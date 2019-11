A Carvico filastrocche musicali per “Teatro a Merenda”

A Carvico “Filastrocche Musicali” intreccia racconti e musica dal vivo, accostando storie tratte da “Le favole al telefono” alle filastrocche di Rodari che furono musicate negli anni ‘70 da Sergio Endrigo e da due componenti del “Quartetto Cetra”: Lucia Mannucci e Virgilio Savona.

In scena viene utilizzato un ricco bagaglio strumentale: un’arpa, una chitarra, maracas, fischietti e diverse percussioni, delle uova di legno pigolanti e perfino una “zanza” indiana.

Chiara Magri e Matteo Zenattii insieme al pubblico come, Rodari con le sue invenzioni strampalate e giocose, sono guidati da una profonda sensibilità ed offrono testi capaci di trasmettere ottimismo e fiducia, perché con queste filastrocche si ride molto ma, per fortuna, non si smette di pensare.

Lo spettacolo porta il marchio 100RODARI creato delle case editrici El, Einaudi ragazzi ed Emme Edizioni progetto di eventi letterari dedicati all’autore

ingresso ragazzi 4 € adulti 5 €