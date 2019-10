A Bergamo e ad Alzano in scena Pandemonium Teatro

Proseguono gli appuntamenti domenicali delle rassegne “Il Teatro delle Meraviglie” che, questa settimana, oltre alla consueta programmazione al Teatro di Loreto – Bergamo – parte anche al Teatro degli Storti di Alzano Lombardo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alzano Lombardo.

Ecco il programma:

Bergamo – Teatro di Loreto – Domenica 27 ottobre, ore 16:30

Progetto gg

“Valentina vuole”

piccola narrazione per attrici e pupazzi

Da 3 a 8 anni

Ingresso 6€

con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti

pupazzi Ilaria Comisso

scene e luci Donatello Galloni

decorazioni Emanuela Savi

Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi.

Una favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere.

Alzano Lombardo – Teatro degli Storti- Domenica ore 16:30

La Baracca di Bologna

“Fame da Lupo”

spettacolo per bambini dai 3 ai 10 anni

Ingresso 6€

di e con Bruno Cappagli

luci Andrea Aristidi

scenografie Fabio Galanti

Quando Bruno si sveglia, qual è la prima necessità che sente?

Fare pipì? Bere? Giocare? Forse, abbracciare mamma e papà?

No: la prima cosa a cui pensa è mangiare!

Bruno, appena si sveglia, ha moltissima fame, una fame che non si può spiegare, che non si sa da dove viene, che non si placa mai; ha così tanta fame che inizia a vedere gli oggetti in camera sua sotto le sembianze di gustose salsicce, fresche mozzarelle, appetitosi formaggi. E dunque, anche lui inizia a trasformarsi… in un maialino, forse, in un rinoceronte, perché no? in una capretta, magari… E invece, ha così tanta fame che diventa un lupo.