Lupin III, Montalbano, Piovani o Chi l’ha visto? La tv del 5 ottobre

Per la prima serata in tv, mercoledì 5 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il cane di terracotta”: un anziano capomafia rivela a Montalbano l’esistenza di un deposito di armi in una grotta. L’incredibile scoperta di un cimitero segreto e mistico all’interno della grotta stessa getta un’ombra cupa sull’intera vicenda.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Delitti in paradiso”. Verrà proposto l’episodio intitolato “Un delitto quasi perfetto”: muore un giovane rapper di successo durante una prova al buio. Anche l’indagine sembra brancolare nel buio: come ha fatto l’assassino a centrare con precisione la vittima se le luci del teatro erano spente?

Su RaiTre alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con il talk-show “Controcorrente”, condotto da Veronica Gentili.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Emigratis”. Due nuovi personaggi Bufalone e Messicano interpretati dal duo comico Pio e Amedeo daranno vita a divertenti sketch con ospiti nazionali e internazionali.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Una giornata particolare”. Aldo Cazzullo presenta un programma di approfondimento storico.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Security”; su Rai4 alle 21.20 “Z vuole giocare”; su La7D alle 21.30 “Il matrimonio che vorrei”; su La5 alle 21.05 “C’è post@ per te”; su Iris alle 20.55 “Deep impact” e su Italia2 alle 21.10 “Lupin III vs detective Conan – Il film”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione di “Essere Maxxi – Nicola Piovani”. Un incontro intimo con uno dei Maestri della musica italiana che, rivolgendosi anche ai giovani, descrive e racconta l’essenza della sua arte. A seguire, alle 21.45 “Essere James Bond”. George Lazenby, playboy e modello australiano, divenne il primo di una lunga serie di James Bond, nonostante non avesse mai recitato prima. Il protagonista racconta di sé, del personaggio che interpretò all’epoca e della decisione di non impersonarlo più.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.05 la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai