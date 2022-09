Una nuova sede per L’Arca di Leonardo, l’associazione che regala momenti di gioia a bimbi e anziani

Alzano Lombardo. Millecentotrentacinque ore, 608 eventi, 238 utenti, una rete di collaborazione, un giornalino… sono i numeri, chiari e trasparenti, ma che non dicono tutto dell’Arca di Leonardo, l’associazione che giovedì 29 settembre alle 19 inaugurerà la sua nuova sede. Ad Alzano Lombardo.

Non bastano le cifre a raccontare questa realtà, attiva dal 2017 sul territorio di Bergamo e della provincia per regalare gioia a bambini e anziani.

Regalare gioia? Ma che organizzazione è? vi chiederete.

È questo il bello: con l’Arca di Leonardo si naviga in compagnia verso momenti di svago, di divertimento, di serenita. Il tutto offerto a quei piccoli e a quei nonni “in stato di bisogno”. Che non potrebbero per esempio, per tanti motivi concedersi una gita di gruppo in barca a vela sul Sebino o in Costa Azzurra.

Ma la bellezza sta anche nelle piccole grandi cose, come un po’ di compagnia a chi è solo, come un minitour alle Cornelle per bimbi appena dimessi dall’ospedale, come una passeggiata in montagna per ragazzi con la sindrome di Down. Attività che spesso sono organizzate insieme ad altre associazioni: la Casa di Leo, l’Aipd…

Ecco questo insieme variegato di soci e volontari, presieduto da un inarrestabile fondatore, Franco Coda, giovedì farà conoscere la nuova sede, trasferita da Cenate Sotto alle ex Cartiere Pigna di Alzano. Negli spazi di RISMA11, offerti da Fine Foods, la società che sviluppa e realizza prodotti per l’industria farmaceutica e non solo. Con i locali per ospitare le attività Fine Foods ha scelto di abbracciare la mission dell’Arca di Leonardo.

All’inaugurazione parteciperanno soci, ex soci e volontari e tutti coloro che hanno contribuito a portare l’Arca dov’è oggi, a 5 anni dalla nascita.

Alle 19 il presidente Franco Coda darà il “la” all’evento, seguito dall’intervento di Giorgio Ferraris, Ceo di Fine Foods.

Verrà quindi presentato il direttivo dell’organizzazione di volontariato e la neo vicepresidente Alexandra Gazzola spiegherà i motivi per cui l’Arca di Leonardo si è conquistata e merita fiducia. Motivi legati ai numeri, certo. Ma anche allo scambio di emozioni tra volontari e piccoli e grandi utenti