L'Atalanta svela le nuove divise per la stagione 2022/23 - BergamoNews

Bergamo. “Be like your superheroes”, “siate come i vostri supereroi”: è questo lo slogan che accompagna il lancio delle nuove divise dell’Atalanta per la stagione 2022/23, presentate sui canali social nerazzurri nella tarda mattinata di oggi.

Il concept delle nuove divise si racconta attraverso quattro colori.

“I calciatori sono i nostri ‘eroi’ che diventano ‘supereroi’ quando indossano le nostre maglie. I quattro colori delle immagini di presentazione rappresentano delle caratteristiche, o se preferite dei ‘superpoteri’: il rosso è la potenza, il blu la velocità, il verde l’equilibrio mentre il giallo è la precisione. Tutte caratteristiche importanti sul rettangolo di gioco che ci piace pensare appartengano ad ognuna delle nostre maglie: in ognuna di loro prevale una di queste qualità e quando le indossano i nostri ragazzi tutto viene ancor più esaltato”.

Su tutte le divise è presente, come ormai da tradizione, la frase “La maglia sudata sempre” all’interno del colletto, mentre all’esterno c’è la scritta “Atalanta Bergamo”, che sottolinea il legame tra club e città.

Le strisce nerazzurre della prima maglia sono ancora 7, come nella scorsa stagione, ma senza la riga bianca che divideva i colori un anno fa. Cambia anche la forma del colletto.

guarda tutte le foto 6



Le nuove divise dell’Atalanta per la stagione 2022/23

Per quanto riguarda la maglia da trasferta, resta come da tradizione il bianco come colore principale, con inserti neroblu sulle spalle e la dea Atalanta ricamata in oro al posto dello stemma.

Presentata anche la divisa ufficiale dei portieri, tutta nera e realizzata con materiali ecosostenibili.

“Per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, Joma ha prodotto le maglie Atalanta 2022-2023 al 100% con tessuto poliestere riciclato. Questo tessuto, che si caratterizza per la sua qualità ed elasticità, viene realizzato attraverso la trasformazione della plastica di recupero in filo di poliestere e, successivamente, in migliaia di metri di tessuto sostenibile”.

All’appello manca ancora la terza maglia, che sarà presentata alle 18 di sabato 2 luglio al Monte Pora e in contemporanea anche su tutti i canali social.