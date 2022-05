"Digi e lode", Blue Meta premia con 2.500 euro l’istituto Mazzi di Bergamo - BergamoNews

Si è tenuta martedì 31 maggio la cerimonia di premiazione della scuola secondaria di primo grado “Mazzi” di Bergamo, risultata, per il primo quadrimestre dell’anno scolastico 21/22, tra le vincitrici di Digi e Lode, l’iniziativa Blue Meta – Gruppo Hera che ha l’obiettivo di sostenere progetti di digitalizzazione delle scuole territoriali, coinvolgendo i propri clienti nell’attivazione dei comportamenti digitali virtuosi.

Il concorso, attivo da cinque anni nei territori serviti dal Gruppo Hera e, per l’edizione 21/22, lanciato per la prima volta anche da Blue Meta, ha decretato 5 scuole vincitrici con un montepremi totale assegnato di 12.500 euro per il primo quadrimestre. Ciascun istituto si è aggiudicato, infatti, 2.500 euro da utilizzare per la realizzazione di progetti di innovazione digitale volti a migliorare la proposta didattica dei giovani alunni.

Oltre all’Istituto comprensivo bergamasco, per il primo quadrimestre sono risultate vincitrici anche la Scuola Cameroni di Treviglio, l’Istituto scolastico Vest di Clusone, la Scuola S. Giuseppe di Valbrembo e la primaria Capoluogo di Nembro.

Per la scuola Mazzi, l’assegno simbolico della vincita è stato consegnato alla responsabile di plesso, Maria Gabriella Fusari e a Concetta Mastrangelo, referente strumentale innovazione tecnologica, da Filippo Boraso, dirigente Gruppo Hera – Area Mercato e Loredana Poli, assessora all’Istruzione del Comune di Bergamo. Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni giovani studenti in rappresentanza di varie classi di alunni. Il premio verrà utilizzato per comprare nuove attrezzature per la redazione di ON-Mazzi, il giornale online degli studenti.

Il concorso prevede per ogni quadrimestre la premiazione di diverse scuole. La classifica finale del secondo quadrimestre, che assegnerà altri cinque premi da 2.500 eurto alle scuole del territorio, verrà pubblicata a breve sul sito dell’iniziativa digielode.gruppohera.it

Per l’intero anno scolastico 21/22, Blue Meta consegnerà premi per un totale di 25.000 euro.

Con Digi e Lode si sostengono la formazione scolastica, l’innovazione, lo sviluppo del territorio e la tutela dell’ambiente. In questo modo, si contribuisce al raggiungimento di cinque obiettivi dell’Agenda Onu 2030: istruzione di qualità, città e comunità sostenibili, industria innovazione e infrastrutture, partnership per gli obiettivi, consumo e produzione responsabili.

Nel primo quadrimestre 21/22, periodo di riferimento per questa turnata di premiazioni, sono stati circa 178 mila i servizi digitali del Gruppo Hera attivati dai clienti. In particolare, per la sola Blue Meta, sono state oltre 2.000 le richieste per l’invio elettronico della bolletta e circa 1.500 le iscrizioni ai Servizi Online.

Complessivamente dall’avvio del progetto, con Digi e Lode il Gruppo Hera ha già donato 375.000 euro alle scuole vincitrici nei territori serviti. I premi sono stati destinati a progetti di digitalizzazione scolastica, principalmente per l’acquisto di monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook e tablet, microscopi elettronici, percorsi formativi sulla progettazione tridimensionale, pc, webcam, stampanti 3D e laser, chiavette usb e SIM per la connessione dati.

“Iniziative come queste di Blue Meta – ha commentato Loredana Poli, assessora all’Istruzione del Comune di Bergamo – aiutano le scuole ad ampliare la possibilità di strutturare progetti sulla didattica innovativa e anche, eventualmente, di ampliare un parco di attrezzature tecnologiche che oramai è sufficientemente adeguato in tutte le scuole della nostra città. L’Istituto Mazzi si riconferma uno di quelli più dinamici anche nella possibilità di pensare a progetti che coinvolgano i ragazzi e le ragazze in modo attivo. Mi sembra che questo premio rispecchi proprio questa impostazione che trovo molto interessante”.

“Con l’estensione del progetto anche a Bergamo e ai territori in cui è attiva Blue Meta – ha dichiarato Filippo Boraso, dirigente Gruppo Hera Area Mercato – il nostro gruppo mostra la sempre maggiore attenzione alla valorizzazione dei territori serviti, alle esigenze espresse dalle comunità e soprattutto allo sviluppo delle nuove generazioni. Sono risorse preziose per le scuole, tanto più ora che la digitalizzazione è diventata un elemento fondamentale per affrontare la quotidianità. Diamo appuntamento ai nostri clienti al prossimo anno con la nuova edizione di Digi e Lode 22/23 e li invitiamo a partecipare sempre più numerosi”.