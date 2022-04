Primo Maggio fra castelli, palazzi e borghi medievali - BergamoNews

Crema (CR)

Centro storico

La città di Crema, collocata al centro della Lombardia, divenne un centro attrattivo per la sua posizione strategica. Nel cuore della città fu eretta una cittadella difensiva caratterizzata dal Palazzo Comunale con la Torre Guelfa e la chiesa di Santa Maria della Mosa, ora Cattedrale. Fu assoggettata ai Visconti e successivamente alla Repubblica di Venezia. Ancor oggi Crema rappresenta un unicum nel panorama delle città lombarde caratterizzandosi per le sue bellezze artistiche e per le sue atmosfere seicentesche. Attraverso una passeggiata tra le stupende vie e piazze pavimentate in pietra e porfido, in una atmosfera ricca di fascino e storia, potrete ammirare bellissime chiese di svariate epoche, come Santa Maria delle Grazie e la Chiesa della SS. Trinità.Al termine di Via XX Settembre, via del centro ricca di negozi, vi accoglierà la grandiosa Piazza Duomo, il luogo con la maggiore densità di elementi storico-architettonici: la Cattedrale gotica cistercense, il Torrazzo rinascimentale, il Palazzo Comunale in stile veneziano, la Torre Guelfa di epoca comunale, il Palazzo Vescovile, elegante esempio del rinascimento lombardo, e il Palazzo Pretorio, altra opera veneziana del XVI sec.

Ci sono 2 modalità per visitare la città di Crema con la Pro Loco:

– VISITA IN AUTONOMIA

La giornata alla scoperta di Crema potrà essere effettuata a partire dalle ore 10 con ritrovo presso il Campo di Marte (Via Giovanni Vailati c/o Parco comunale Campo di Marte, 26013 Crema CR), dove il personale addetto distribuirà materiale informativo per visitare la città: mappa con indicazione dei principali monumenti, istruzione per utilizzare l’audioguida gratuita tramite cellulare.

Per maggiori dettagli sulle proposte di visita clicca qui.

– VISITA GUIDATA

La visita guidata, su prenotazione, invece si terrà alle ore 10.30.

Per maggiori dettagli sulle proposte di visita clicca qui.

Costo della visita:

– € 8,00 a persona,

– gratuito per i bambini fino ai 12 anni e portatori di handicap.

Per informazioni e prenotazioni:

– info@prolocrema.it

– per prenotare consulta il seguente link cliccando qui