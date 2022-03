Atb, il dopo Scarfone è donna: il nuovo direttore generale è Liliana Donato, una vita nella mobilità - BergamoNews

Bergamo. Il Presidente di ATB Enrico Felli ha formalizzato davanti al Consiglio di Amministrazione di ATB Mobilità S.p.A., la scelta di Liliana Donato quale nuovo Direttore Generale dell’azienda. A seguire, il CdA della capogruppo ha convocato per mercoledì 9 marzo l’Assemblea degli Azionisti per confermare la nomina.

I due passaggi formali chiudono una selezione pubblica aperta a settembre 2021 e svoltasi attraverso più fasi di valutazione: dopo la verifica documentale dei requisiti generali, professionali e preferenziali di ammissione alla selezione si è proceduto ad una valutazione tecnica e professionale dei candidati.

Tutte le candidature sono state vagliate dalla società di ricerca del personale Key2People, incaricata da ATB Mobilità S.p.a., che ha verificato i profili effettuando una iniziale procedura di selezione di 27 candidati, da cui sono state individuate le 10 candidature sottoposte alla Commissione di valutazione, presieduta dall’ingegnere Elio Catania, Presidente di Confindustria Digitale e già Presidente e Amministratore Delegato di A.T.M. S.p.A. e di IBM in Italia.

La Commissione al termine dei propri lavori ha individuato una rosa ristretta di candidati.

I successivi colloqui individuali hanno portato al nome di Liliana Donato, quale figura scelta dal Presidente ATB Enrico Felli e condivisa con il Sindaco Giorgio Gori. Di ogni passaggio è stato tenuto costantemente informato il Consiglio di Amministrazione.

Liliana Donato entrerà in carica ufficialmente a partire dal 1 luglio 2022, subentrando al Direttore Generale Gianni Scarfone, che ricopre il ruolo dal 2001.

Liliana Donato attualmente è dirigente responsabile dell’Area Programmazione e Produzione del Servizio di ATB Servizi S.p.a., la principale società del Gruppo ATB.

Il profilo di Liliana Donato, nuovo Direttore Generale ATB

Opera nell’ambito del trasporto pubblico dal 2000, quando ha iniziato a lavorare in SAB Autoservizi, occupandosi di programmazione e produzione del servizio di trasporto in ambito extraurbano.

In ATB dal 2010 come responsabile dell’Area Marketing e Comunicazione, segue lo sviluppo del piano commerciale dell’azienda e matura esperienze significative su sistemi e piani tariffari. Nel 2016 viene nominata RUP (Responsabile Unico del Procedimento) del sistema di Bigliettazione elettronica del bacino di Bergamo e di monitoraggio della flotta.

A febbraio 2017 diventa dirigente e Responsabile della programmazione e produzione del servizio dell’Area urbana di Bergamo e da gennaio 2021 assume anche l’incarico di Direttore di Esercizio.

In questi anni ha seguito e coordinato lo sviluppo della Linea C, consolidando specifiche competenze sulla trazione elettrica. A questo si aggiungono i progetti di implementazione del nuovo sistema informatico di progettazione del servizio, la digitalizzazione degli orari, l’introduzione del sistema conta-passeggeri a bordo degli autobus. È Project Manager del BRT (Bus Rapid Transport) Bergamo – Dalmine – Verdellino.

Membro dei Consigli di Amministrazione di ATB Consorzio e T.B.S.O., fino al 2020 è stata Mobility Manager del Comune di Bergamo. Attualmente ricopre ancora il ruolo di Energy Manager di ATB Servizi.

In 22 anni di lavoro nel Trasporto Pubblico Locale ha maturato una conoscenza approfondita del settore e specifiche competenze manageriali. Liliana Donato è nata a Bergamo nel 1975 e ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile (trasporti) al Politecnico di Milano e il master in “Management Trasporto Pubblico Locale” alla Sapienza di Roma.

Enrico Felli, Presidente ATB: “Esprimo particolare soddisfazione per le modalità con cui si è svolto il procedimento di selezione del nuovo Direttore Generale e pertanto desidero ringraziare la Commissione e il suo Presidente Elio Catania, nonché i profili che hanno partecipato alla fase finale, dimostrando grande professionalità e competenza. La scelta, infine, è caduta su Liliana Donato di cui ha colpito la determinazione e la voglia di misurarsi con l’importante incarico di Direttore Generale del Gruppo ATB”.

Gianni Scarfone, Direttore Generale ATB: “Sono molto soddisfatto per la scelta di Liliana Donato quale nuovo Direttore Generale. Nel corso di questi anni la sua professionalità all’interno di ATB è stata messa in atto in importanti progetti di sviluppo e innovazione della mobilità integrata e nei prossimi mesi sarò felice di lavorare fianco a fianco con lei in vista del nuovo ruolo che ricoprirà in azienda”.

Liliana Donato, nominata nuovo Direttore Generale ATB: “Sono molto contenta della nomina. Cercherò di fare tutto quanto mi è possibile, con entusiasmo e professionalità per proiettare ATB nel futuro, in accordo con il Comune di Bergamo. Ci aspettano sfide importanti e decisive per la valorizzazione della mobilità dolce e del trasporto pubblico, nel rispetto delle esigenze dei cittadini in un contesto di sempre maggiore attenzione per l’ambiente. Sono certa che ATB sarà in grado di affrontare queste sfide”.

