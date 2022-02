Bergamo, compra un gratta e vinci "New turista per sempre" e si aggiudica 2 milioni - BergamoNews

Bergamo. “Una vita in vacanza” potrebbe cantare il milionario che con 5 euro ha portato a casa una vincita, letteralmente, pazzesca: 300mila euro subito, per vent’anni 6mila euro al mese e, poi, 100mila euro di bonus finale.

A Bergamo, con un tagliando del gratta e vinci da 5 euro, un fortunato giocatore è diventato un “Nuovo Turista per Sempre”. Una vincita che permette, come recita il nome del gioco, di rimanere in vacanza praticamente per tutta la vita.

Il regolamento del biglietto, all’insegna della trasparenza, descrive quali sono le probabilità di vincita del massimo premio: ce n’è una su 4 milioni e 560mila. E sono solo 12 i biglietti in circolazione che nascondono questo incredibile jackpot.

Complessivamente si tratta di una vincita di 1.936.849 euro distribuiti su 20 anni. E tutto questo è accaduto, secondo quanto riporta il sito ufficiale di Gratta e Vinci, nel periodo compreso tra il 7 febbraio ed oggi, a Bergamo. Non è indicata la ricevitoria.

Ma come funziona il gioco? Nel “gioco 1” si devono scoprire i “numeri vincenti” coperti dall’immagine di quattro barche a vela, i numeri celati dai quindici riquadri in cui è suddivisa la sezione denominata “i tuoi numeri” ed il numero “bonus X10” nascosto dall’immagine di una ciambella di salvataggio contenente due pile di monete d’oro. Se ne “i tuoi numeri” si trovano una o più volte uno o più “numeri vincenti” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se si trova il numero “bonus X10” si vince dieci volte il premio corrispondente. Se si trova due volte la scritta “turista per sempre” si vince il premio massimo.

Rubando il verso a una canzone di Vasco il vincitore potrebbe anche cantare “Vado al massimo, vado in Messico” e non solo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!