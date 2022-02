Atalanta, col Cagliari doppia occasione: ritrovare la vittoria in casa e riavvicinare l'Inter - BergamoNews

Riparte alle 12.30 di domenica 6 febbraio il cammino dell’Atalanta in campionato. La sosta è arrivata nel momento migliore per la squadra di Gasperini che aveva bisogno di tirare il fiato per recuperare tutti gli elementi della rosa. Nelle ultime uscite il tecnico ha dovuto affrontare una situazione di emergenza, tra infortuni e positivi al Covid le scelte sono state obbligate.

L’avversario di turno al Gewiss Stadium, nell’incontro valido per la ventiquattresima giornata, sarà il Cagliari. Gli isolani avevano iniziato il campionato con aspettative diverse mentre in questo momento si trovano coinvolti nella lotta per la retrocessione. Se da una parte c’è un gruppo che sta faticando a trasformare il lavoro quotidiano nei risultati, dall’altra troviamo i nerazzurri che devono assolutamente sfruttare l’opportunità di accorciare il gap sulla capolista.

Nel derby della Madonnina giocato sabato, il Milan ha espugnato San Siro in rimonta grazie alla doppietta di Giroud. Un successo prezioso per gli uomini di Pioli che riapre tutti i discorsi in chiave scudetto. Vincendo il match contro i rossoblù la Dea si porterebbe a meno sette dall’Inter.

Gli orobici nelle ultime due uscite in campionato hanno pareggiato 0-0, prima con i ragazzi di Inzaghi e poi con la Lazio. Due risultati arrivati in modo diverso ma che testimoniano l’ottima tenuta difensiva di fronte ad avversarie di livello.

La vittoria in Serie A manca da quasi un mese, quella tra le mura amiche addirittura dal 30 novembre. In quell’occasione è arrivato un rotondo 4-0 rifilato al Venezia.

La squadra di Mazzarri verrà a Bergamo per difendersi e strappare punti importanti in ottica salvezza. Il 2022 è iniziato con il piede giusto per gli isolani, i quali si sono imposti sul campo della Sampdoria e tra le mura amiche con il Bologna, prima di perdere contro la Roma e pareggiare con la Fiorentina. Un percorso fatto più di bassi che di alti.

Per il match dell’ora di pranzo Gasperini dovrebbe puntare su Musso tra i pali. Toloi, Palomino e Djimsiti dovrebbero spuntarla sul diffidato Demiral. Sugli esterni probabile l’utilizzo di Zappacosta e Maehle, ai lati di Freuler e Koopmeiners con De Roon che potrebbe riposare perché diffidato. In avanti Pasalic e Malinovskyi favoriti su Pessina e Boga per sostenere Muriel. Zapata potrebbe partire dalla panchina ed entrare a gara in corso.

Tra le fila rossoblù Mazzarri schiererà Cragno in porta, Ceppitelli, Goldaniga e l’ex di turno Lovato in difesa. Centrocampo a cinque composto da Bellanova, Baselli, Marin, Grassi e Dalbert. In attacco Pereiro e Pavoletti.

