Paralimpiadi Invernali, Davide Bendotti rappresenterà lo sci alpino bergamasco - BergamoNews

Pechino. Le Paralimpiadi Invernali rappresenteranno una vera e propria occasione di riscatto per Davide Bendotti.

Dopo aver visto interrompere la propria esperienza ai recenti Mondiali a causa di una positività al Coronavirus, il 27enne di Colere ha intenzione di prendersi la scena sulle nevi di Pechino.

Reduce dall’esperienza di Pyoengchang 2018 dove chiuse dodicesimo la prova di slalom speciale, l’atleta scalvino punta a migliorarsi fra i pali stretti dopo aver compiuto un percorso che gli ha consentito di scalare le graduatorie e avvicinarsi ai migliori atleti del globo.

Rimasto coinvolto in un incidente in moto a diciassette anni che lo condusse all’amputazione dell’arto inferiore sinistro, Bendotti ha sempre saputo risalire la china con grande determinazione come dimostrato nel mondo dello sci alpino paralimpico nel quale ha fatto il proprio debutto agonistico ai Campionati Italiani 2014.

Un percorso che ha permesso al pluricampione nazionale di prendersi la scena a livello internazionale e centrare la top five in Coppa del Mondo in slalom, specialità che ha visto Bendotti salire anche sul podio in Coppa Europa.

Apparso particolarmente in palla nel corso della competizione iridata, l’azzurro non si è arreso al Covid-19 che lo ha colpito al termine della supercombinata e lo ha costretto a trascorrere in albergo gli ultimi giorni della kermesse andata in scena a Lillehammer.

Un ostacolo che non impedirà a Bendotti di volare direttamente in Cina ed esser presente alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi Invernali il prossimo 4 marzo.

