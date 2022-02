Alla scoperta della filiera del tessile: visite guidate gratuite al museo di Leffe - BergamoNews

Leffe. C’è una filiera tutta da scoprire al Museo del Tessile “Martinelli Ginetto” di Leffe, che a partire da sabato 6 febbraio (e sino a tutto il prossimo giugno) propone visite guidate gratuite ogni sabato e domenica. Creato nel 2005 dai volontari di ARTS onlus, il Museo del Tessile è un piccolo gioiello fra amarcord e tecnologia. La sede è ubicata nel Polo Scolastico “Gianni Radici” di via Locatelli, in un ex opificio, cui si affiancano aula didattica multimediale e tensostruttura congressuale.

“Chi entra – spiega Gianfranco Bosio, presidente di ARTS – si sente immerso nell’epoca ruggente di una Leffe che, fra gli Anni Sessanta e Settanta, era centro economico d’avanguardia europea. Ci si rende conto del patrimonio di conoscenze tecniche e della fatica di chi lavorava su questi macchinari”.

Il percorso mostra, con macchinari funzionanti, le fasi di lavorazione delle fibre, l’evoluzione dei telai, il finissaggio e le lavorazioni speciali. È possibile ammirare il grande torcitoio della seta (fra i pochissimi presenti in Italia, con particolari progettati da Leonardo da Vinci), la ruota del mulino ad acqua dal diametro di oltre tre metri, il reparto carderia, la serie di telai dal medioevo a metà del XX secolo e la trasmissione centralizzata a cinghia di inizio ‘800. Notevoli e particolari le macchine di finitura dei tessuti quali garzatrici, cimatrici, macchine da ricamo (una Wuerker del 1926 rivaleggia con analogo esemplare esposto al Museo del Lavoro di Berlino) e per merletti. Fra le novità degli ultimi anni ci sono il giardino botanico con piante tessili e tintorie, il nuovo reparto di preparazione alla tessitura, dotato di “cantra” e “orditoio” ed un reparto per la produzione di filati speciali come ciniglia e virgolino (il celebre lamé).

Come detto le visite guidate gratuite vengono proposte ogni sabato e domenica pomeriggio. L’inizio dei tour è fissato alle 14 e alle 16. I visitatori, accompagnati dalle guide, potranno percorrere la filiera tessile/moda conoscendo le fibre tessili, la storia del baco da seta, il giardino tessile e vedere i macchinari funzionanti. Da ricordare l’obbligo del Green Pass rafforzato e l’uso della mascherina. Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 035733981 oppure a info@museodeltessile.it Info complete su www.museodeltessile.it.

