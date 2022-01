Riapre Habilita San Marco - BergamoNews

Martedì 18 gennaio 2022 Habilita San Marco ha riaperto all’utenza, dopo una temporanea sospensione dell’attività durata poco più di tre settimane. Il Poliambulatorio di Piazza della Repubblica 10 è stato infatti sottoposto a un’importante operazione di ristrutturazione. Gli spazi sono stati completamente riorganizzati in modo da rendere molto più fruibile l’accesso ai servizi. Il già alto livello qualitativo delle prestazioni sanitarie si accompagna ora ad un contesto più moderno e lineare.

Diverse le novità che caratterizzano questo restyling, a cominciare dall’installazione dI sportelli d’accettazione automatici (Self Check-in) che permetteranno, in pochi semplici passaggi, di completare le operazioni burocratiche che precedono la visita specialistica o gli esami prenotati. Per i meno avvezzi alla tecnologia, sarà sempre a disposizione un addetto per fornire supporto.

I nuovi ambienti, più ampi e luminosi, consentono agli utenti di muoversi più agevolmente negli spazi comuni, evitando assembramenti e garantendo quindi un’attesa più confortevole. Completamente rivista anche la cartellonistica, che risulta più efficace e immediata nel dare indicazioni ai visitatori e ai pazienti. Monitor e pannelli luminosi alle pareti, inoltre, forniscono informazioni utili in merito ai tanti servizi a disposizione dell’utenza.

Habilita San Marco è una struttura particolarmente conosciuta e apprezzata a Bergamo e provincia soprattutto per la qualità delle prestazioni che vengono erogate e per l’altissimo livello dei professionisti presenti. Tra i numerosi servizi disponibili ricordiamo la Chirurgia Refrattiva (con il Dr. Giovanni Fumagalli) che permette di risolvere in modo definitivo (grazie ad una seduta di meno di due minuti con il laser a eccimeri) i problemi di miopia e astigmatismo, dimenticandosi una volta per tutte lenti e occhiali. Un altro servizio molto richiesto è la Riabilitazione in acqua con la possibilità di elaborare programmi riabilitativi personalizzati che prevedono attività in acqua per pazienti con problematiche di tipo neurologico e ortopedico. In Habilita San Marco sono presenti professionisti rinomati con una lunga e prestigiosa esperienza alle spalle: tra gli altri ricordiamo il Dr. Guido Molinero (Medicina fisica e riabilitativa), il Dr. Giovanni Michetti (Pneumologia), il Dr. Giorgio Pagani (Endocrinologia), il Dr. Roberto Labianca (Oncolologia) e la Dr.ssa Rossella Merli (Neurologia).

Il Poliambulatorio di Bergamo rappresenta, inoltre, un importante hub propedeutico per gli interventi di chirurgia ortopedica robotica (grazie alla presenza del Dr. Federico D’Amario) e in ambito sportivo (con il progetto “Sport Medicine” gestito dal Dr. Giacomo Zanon) che vengono effettuati nelle sale operatorie di Habilita Villa Igea ad Acqui Terme (AL) e di Habilita I Cedri a Fara Novarese (NO). Sempre in ambito ortopedico a partire dal 31 gennaio 2022 inizierà a collaborare con la sede di Bergamo la Dr.ssa Maria Serena Tajana, ortopedico specializzato nelle patologie di spalla e mano.

Tra i servizi più richiesti c’è anche la Pronta Disponibilità Dermatologica (che ha come referente la Dr.ssa Gabriella D’Anna) che fornisce una risposta immediata alle richieste di una normale visita specialistica, senza la necessità di ricorrere al Servizio Sanitario Nazionale e usufruendo di un accesso libero, diretto ed immediato (senza appuntamento) a costi contenuti.

La tecnologia all’avanguardia è uno degli aspetti distintivi di Habilita e anche nella Diagnostica per Immagini

la dotazione di strumenti a disposizione per esami specifici, ne è la conferma. Nel corso dei lavori di ristrutturazione sono stati anche effettuati interventi propedeutici all’installazione di una nuova risonanza magnetica ad alto campo. Si tratta di una macchina che consentirà di sottoporsi a indagini molto più dettagliate e precise, la cui installazione è prevista entro la primavera.

L’elenco delle prestazioni presenti in Habilita San Marco (consultabile sul sito habilita.it) è stato arricchito e potenziato per dare una risposta concreta alla sempre crescente richiesta proveniente dal territorio, a cominciare dal Punto Prelievi (per il quale non è necessaria la prenotazione) attivo a partire dalle ore 07.00.

Per info e prenotazioni:

T 035.4815515

habilita.it

