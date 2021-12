Aurora Lyceum College, open day per l’indirizzo artistico e scienze umane tradizionale - BergamoNews

I licei Paritari Aurora Lyceum College ad indirizzo ARTISTICO E SCIENZE UMANE TRADIZIONALE sono pronti per un’altro grande evento di OPEN DAYS per le giornate di Sabato 11 e 18 dicembre.

Una presentazione coordinata direttamente dalla Legale Rappresentante Graziella Morico, volta alla divulgazione del progetto Aurora nel proprio Metodo didattico dell’Equipe docente e volta alla presentazione dell’Istituto – aule, laboratori, palestra distaccata ,area break,aree esterne (giardino e terrazza).

Gli appuntamenti si svolgeranno in forma individuale- nel rispetto delle normative covid obbligate- per ogni singola famiglia. Saranno fatte serie valutazioni con lo studente per l’inclinazione progettuale scolastica prescelta ed ove necessario, verrà fatto un ulteriore appuntamento con la psicologa o il Pedagogista per un orientamento mirato.

Una particolare attenzione allo studente e alla famiglia, sarà dedicata nel processo del biennio, momento adolescienzale in cui le scelte vengono a volte definite da un semplice piacere, dal compagno con cui si sceglie la stessa scuola per restare insieme, da un fumosa idea di non sapere bene cosa programmare per il proprio futuro, optando in modo saggio per un percorso liceale. Alla fine del biennio, si accompagnerá lo studente, anche attraverso la realizzazione del proprio c.v (cosa potrò fare nella vita con il mio percorso di studi) per intraprendere con la massima serietà e consapevolezza il “vero” percorso di studi, incline alla propria persona.

Durante l’Open day vengono discusse le curvature extra-curriculari necessarie nel processo del triennio; saranno funzioni dedicate attraverso il connubio con Centro Studi Aurora per la preparazione ai test universitari, quali :

-Architettura per l’indirizzo Artistico (potenziamento Matematica e fisica, nonché svolgimento di prova in 4* per superare il limite delle graduatorie)

-Medicina o Psicologia per l’indirizzo Scienze Umane tradizionale (potenziamento biologia con materie affini e test di logica)

– Accademia per l’ indirizzo Artistico in Arti Figurative e Scenografia; siamo l’unico indirizzo nella provincia di Bergamo per scenografia.

-altri indirizzi prescelti per mutazioni di scelta nel percorso ( ingegneria meccanica é l’inclinazione di una nostra allieva frequentante il liceo artistico, biologia sempre un’altra nostra allieva sempre dell’indirizzo artistico, Filosofia per chi vuole una laurea di massima espressione, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione per chi vuole dedicarsi all’insegnamento o alla volta di realtà sociali- comunità, case di riposo-)

– Master post diploma, ove la scelta é diversa da un percorso universitario.

Due intense giornate di Open Days per visionare il proprio futuro attraverso l’elemento fondamentale della progettualitá AURORA : “La Relazione”.

La nostra Scuola vanta come primo tassello necessario ad una sana crescita dello studente con la propria famiglia e poi la comunità con il pensiero : “Imparare a Pensare”, ideato dal Fondatore Prof. Paolo Marino.

Gli Open Days sono organizzati -previo appuntamento- durante l’intera giornata del sabato, nel quale verrà rilasciata allo studente la brochure di presentazione e verranno fornite alla famiglia le spiegazioni della Dote Scuola per il rimborso fino al 50 % della retta scolastica, nonché la presentazione della giornata scolastica dello studente (orari e materie) con tutti i servizi annessi.

www.auroralyceumcollege.it – Una Nuova Scuola per questi tempi moderni

