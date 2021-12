"Altri occhi", vecchi filmati amatoriali per recuperare la “memoria collettiva” di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. “I film di famiglia chiusi nei cassetti possono diventare un importante patrimonio per raccontare la memoria di luoghi e persone da un punto di vista inedito”. Giulia Castelletti, responsabile dell’Archivio Cinescatti di Lab 80 film a Bergamo, spiega le ragioni del nuovo progetto Altri occhi, curato proprio dall’Archivio, che prenderà il via il 13 dicembre: una raccolta di vecchi filmati amatoriali in pellicola conservati da privati cittadini, associazioni, enti pubblici e aziende, con l’obiettivo di recuperare, digitalizzare e valorizzare pezzi di storia filmata delle famiglie della bergamasca, che inevitabilmente diventano memoria collettiva del territorio.

Da lunedì 13 a giovedì 30 dicembre chiunque possieda filmini di famiglia e risieda in città o provincia potrà consegnare le proprie pellicole ai responsabili di Cinescatti: i filmati saranno copiati in digitale e diventeranno parte dell’Archivio, che è ormai il principale riferimento a livello regionale per i cosiddetti film di famiglia, e saranno poi restituiti gratuitamente ai donatori in copia digitale (si potrà scegliere se riavere anche l’originale in pellicola o lasciarlo alle cura dell’archivio). E chi consegnerà i propri film, se lo desidera, potrà essere anche intervistato dai responsabili dell’archivio, per dare un nome ai ricordi che le sue pellicole conservano.

Aggiunge Giulia Castelletti: “Vogliamo raccogliere e e valorizzare la documentazione visiva inedita del nostro territorio. Altri occhi fa parte di un più ampio progetto finalizzato alla salvaguardia dei film amatoriali e di famiglia sia nel bergamasco che nel bresciano, che culminerà con Bergamo-Brescia Capitali della Cultura 2023, quando all’interno di iniziative pubbliche restituiremo al pubblico la memoria visiva recuperata, che non riguarda solo i luoghi e i cambiamenti da loro subiti col passare degli anni ma anche le consuetudini sociali, le ritualità, le forme di relazione e scambio tra le persone, che a loro volta mutano nel tempo. E dopo essere stata così fortemente segnata dalla pandemia e dall’emergenza, la nostra comunità potrebbe trovare nel recupero del passato una chiave per la rielaborazione del dolore collettivo più recente. Inoltre questo prezioso patrimonio rimarrà a disposizione di progetti di ricerca, progetti culturali e film in realizzazione: in accordo con le famiglie donatrici, potrà entrare a farne parte”.

FondoSavoldi 1950 Valle Seriana

Altri occhi prevede la digitalizzazione di immagini conservate su pellicole in formato 9,5mm, 8mm, Super8 e 16mm, girate in bergamasca.

I materiali possono essere consegnati in due punti di raccolta: la sede dell’Archivio Cinescatti, in via Daste e Spalenga 15, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 17,30, e la sala cinematografica Lo schermo Bianco, via Daste e Spalenga 13, tutte le sere tra le 21 e le 23. Sarà possibile consegnarli anche chiedendo un appuntamento presso il proprio domicilio, chiamando lo 035.342239,

scrivendo a cinescatti@lab80.it o visitando il sito www.cinescatti.it.

“Altri occhi”, vecchi filmati amatoriali

Altri occhi è un progetto Lab 80 film – Archivio Cinescatti, con il patrocinio di Comune di Bergamo e Provincia di Bergamo, con il contributo di Regione Lombardia.

L’ARCHIVIO

Cinescatti è l’archivio di Lab 80 film dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione di film amatoriali e di famiglia realizzati in Lombardia. Attraverso la raccolta, la condivisione e il riuso, Cinescatti riporta alla luce immagini e testimonianze dimenticate, rendendole nuovamente accessibili alle famiglie ma anche alle comunità. Grazie a diversi progetti di condivisione i filmati

diventano patrimonio storico collettivo: in grado di raccontare la società attraverso le sue microstorie, tramite punti di vista, sguardi diversi e inediti.

Cinescatti, nato nel 2010, è oggi riferimento a livello regionale per la valorizzazione e conservazione dei film di famiglia. Hanno donato i propri filmati più di 200 tra famiglie private e enti, consegnando circa 4.500 pellicole. Cinescatti si trova nella nuova sede di Lab 80 film a Daste, ex centrale termoelettrica riqualificata e polo culturale della città di Bergamo.

Info per il pubblico: www.cinescatti.it, 035.342239

