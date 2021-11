Serie A, Gasperini eletto miglior allenatore di novembre - BergamoNews

Zingonia. Gian Piero Gasperini è l’allenatore del mese di novembre: lo ha deciso la Lega Serie A, sulla base dei giudizi espressi da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli tecnici in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 12ª alla 14ª: il premio sarà consegnato all’allenatore dell’Atalanta nel pre-partita di Atalanta-Venezia in programma martedì 30 novembre 2021 alle 18.30 al “Gewiss Stadium”.

“Gian Piero Gasperini è il primo interprete della splendida Atalanta che ormai da diverse stagioni sta entusiasmando gli appassionati di calcio in Italia e in Europa – ha spiegato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A -. Con grande intensità e spiccata propensione offensiva i nerazzurri allenati da Gasperini hanno ottenuto nel mese di novembre tre successi in altrettante partite, realizzando 8 reti e tornando ad occupare le posizioni di vertice della classifica di Serie A TIM”.

