Ok al super Green Pass dal 6 dicembre: obbligo vaccinale per personale scolastico e militari - BergamoNews

È arrivato nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 novembre il via libera unanime da parte del Consiglio dei Ministri al cosiddetto “super Green Pass”.

A illustrarlo il premier Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza.

“La situazione italiana è sotto controllo – ha detto il presidente del Consiglio – Siamo in una delle situazioni migliori d’Europa grazie al successo della campagna vaccinale. Occorre però anche chiedersi quali sono gli eventuali rischi: ora vediamo una situazione all’esterno che è molto grave, in Paesi con noi confinanti. Vediamo anche che la nostra situazione è in lieve ma costante peggioramento. Dobbiamo anche tenere conto che non siamo nella pienezza dell’inverno e considerare il fatto che grazie a una evidenza scientifica recente che la copertura vaccinale del ciclo comincia ad affievolirsi. Per questo uno dei provvedimenti è stata l’anticipazione della terza dose a cinque mesi invece che a sei di distanza dalla seconda. Vogliamo prevenire per preservare, per conservare. Vogliamo essere molto prudenti per evitare i rischi ma per riuscire a conservare quello che ci siamo conquistati nel corso di quest’anno. Gli italiani hanno reagito, abbiamo ricominciato a essere normali, una normalità che vogliamo conservare. Con questo spirito abbiamo preso i provvedimenti, guardando al desiderio di voler continuare a essere aperti, andare in giro, divertirsi, acquistare, avere i ragazzi a scuola. Questa è la prospettiva che giustifica i provvedimenti”.

Ci sono quattro ambiti di intervento: il primo è l’obbligo, già vigente per alcune categorie come personale sanitario e tutti i lavoratori delle Rsa – ha ricordato il ministro Speranza -. Lo estendiamo a: personale non sanitario che lavora nel resto del comparto salute, alle forze dell’ordine, ai militari, a tutto il personale scolastico. L’estensione dell’obbligo riguarderà anche la terza dose. Un secondo ambito di intervento è sull’utilizzo del Green Pass: viene esteso agli alberghi, al trasporto ferroviario regionale e interregionale, al trasporto pubblico locale, agli spogliatoi di tutte le attività sportive anche all’aperto. Il Green Pass durava 12 mesi: ora sarà 9 mesi. Terzo ambito di intervento ha a che fare con il cosiddetto Green Pass rafforzato: vaccinazione, guarigione e tampone negativo sono le condizioni ad oggi per ottenere la certificazione. Per una fase temporale tra il 6 dicembre e il 15 gennaio introduciamo un rafforzamento in cui per poter accedere al certificato verde solo due di queste funzioni restano valide: vaccinazione o guarigione, già in zona bianca. Escluso il lavoro e trasporto, consideriamo questo nuovo utilizzo del Green Pass. Nel passaggio di colore che può avvenire, evitiamo così restrizioni per le persone vaccinate. Rafforzamento per evitare chiusure e riduzioni di capienze: disciplina più rigida sull’utilizzo, ma la bilanciamo con una limitazione delle restrizioni. Quarto ambito di intervento sono i controlli: nel decreto c’è indicazione di una nuova procedura di rafforzamento. I comitati provinciali di sicurezza dovranno costruire dei piani di azione, con relazione settimanale al ministro dell’Interno. Concludo con la parte sanitaria: nei giorni scorsi abbiamo scelto di anticipare la possibilità del richiamo a cinque mesi, già formalizzata da Aifa. Ci apprestiamo a una ulteriore modifica dall’1 dicembre che ci metterà nelle condizioni di allargare la platea anagrafica delle persone che ne avranno diritto: sopra i 18 anni sarà possibile avere la terza dose. Per le scelte coraggiose dei mesi scorsi ci siamo presi un vantaggio: vogliamo conservarlo provando ad anticipare il virus, perchè è fondamentale se lo vogliamo tenere sotto controllo”.

