In auto un'ascia, un coltello e una pistola finta: arrestato 51enne - BergamoNews

Bergamo. Minaccia gli agenti della polizia locale e le guardie giurate di Sorveglianza Italiana con un’ascia, tentando di colpirli ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d’arma.

È accaduto domenica mattina a Bergamo in piazza Sant’Anna. La pattuglia della vigilanza privata stava perlustrando la zona di viale Papa Giovanni quando, nei pressi di piazza don Andrea Spada, ha notato un uomo riverso sul sedile di un’auto in sosta, probabilmente ubriaco. La guardia ha avvertito la Polizia locale e mentre gli agenti arrivavano sul posto, l’uomo si è svegliato ed ha messo in moto l’auto per andarsene.

Visto lo stato di alterazione in cui si trovava, la guardia giurata ha cercato di impedirgli di partire, rischiando di essere investita. Così si è messa ad inseguire il soggetto in via Bono, Fantoni, Maj. L’auto è stata bloccata all’incrocio con Piazza Sant’Anna da due pattuglie della Polizia Locale. L’uomo, un ucraino di 51 anni, è sceso brandendo un’ascia e cercando di colpire gli agenti, che sono riusciti ad immobilizzarlo e ammanettarlo.

In seguito alla perquisizione, nell’auto sono stati trovati un coltello e una pistola giocattolo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!